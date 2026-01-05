První vstřícné gesto. Viceprezidentka Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci

Autor: ,
  10:22
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu. Jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké jednotky unesly z Venezuely jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Ten má v pondělí stanout před soudem v New Yorku kvůli několika obviněním.
Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s...

Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s médii v Caracasu. (10. března 2025) | foto: Leonardo Fernandez ViloriaReuters

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se účastní schůze vlády. (4....
Venezuelský prezident Nicolás Maduro, tehdejší předsedkyně Ústavodárného...
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se účastní jednání s ruským...
Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
48 fotografií

„Vyzýváme vládu USA ke spolupráci na agendě zaměřené na sdílený rozvoj v rámci mezinárodního práva,“ uvedla Rodríguezová v noci na pondělí v prohlášení, které podepsala jako úřadující prezidentka.

Venezuelský nejvyšší soud ji o víkendu pověřil dočasným vedením země. „Americký prezident Donald Trump, naši lidé a náš region si zaslouží mír a dialog, ne válku,“ dodala s tím, že Venezuela znovu potvrzuje svůj závazek k míru a usiluje o život bez vnějších hrozeb.

Rodríguezová prohlášení zveřejnila po nedělním prvním zasedání kabinetu bez Madura.

USA potřebují Grónsko, řekl Trump. Pohrozil i venezuelské viceprezidentce

Americký prezident Donald Trump v neděli Rodríguezové pohrozil, že může zaplatit vyšší cenu než Maduro, pokud „neudělá to, co je správné“.

V noci na pondělí Trump řekl, že jeho administrativa jedná s lidmi, kteří se ujali vedení Venezuely.

Dodal však, že jsou to USA, kdo má situaci ve Venezuele pod kontrolou. Trump také uvedl, že Venezuela bude čelit další vlně úderů, pokud s ním její vedení nebude spolupracovat na „snaze spravit“ tuto zemi.

ANALÝZA: Svrhávání režimů jde Americe skvěle, ale z toho, co přijde pak, propadá

Trump a americký ministr zahraničí Marco Rubio od představitelů vlády v Caracasu čekají zásadní změny a splnění požadavků Spojených států.

Mezi ně podle amerických médií patří zastavení obchodu s drogami a omezení působení drogových gangů či řízení venezuelského ropného sektoru „ve prospěch lidu“.

V noci na pondělí Trump novinářům řekl, že žádá, aby Rodríguezová poskytla USA plný přístup ke zchátralé venezuelské ropné infrastruktuře. „Pokud se nebudou chovat slušně, udeříme podruhé,“ zopakoval Trump.

Liberální deníky podržely Trumpa. O plánu útoku věděly předem, ale nenapsaly o něm

V sobotu Rodríguezová vyzvala Spojené státy k okamžitému propuštění venezuelského prezidenta a jeho manželky, přičemž Madura označila za „jediného prezidenta Venezuely“.

V neděli ministr obrany Vladimir Padrino López oznámil, že venezuelské ozbrojené síly byly po celé zemi uvedeny do stavu pohotovosti, aby zajistily suverenitu země.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2025)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Neuctivé, musí to přestat. Grónsko znervózňují americká vyjádření o anexi

Vesnice Ittoqqortoormiit. Místní se cestovního ruchu nezříkají. Zvláště v...

Opakovaná vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA chtějí Grónsko, vyvolávají v této autonomní části Dánského království kritiku. Stejně jako příspěvek influencerky Katie Millerové, jež...

5. ledna 2026  11:37

Neustoupíme, řekl Turek ke své nominaci. Má dostat šanci, souhlasí Babiš

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek trvá na tom, že by se měl stát ministrem životního prostředí. Do této pozice ho navrhují Motoristé. Šanci by měl dostat i podle premiéra a předsedy ANO...

5. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  11:35

Uprchne Chameneí do Moskvy? Íránu hrozí venezuelský scénář, Trump zesiluje tlak

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chámeneí. (3. ledna 2026)

Zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura vyvolává otázky, zda Spojené státy neplánují podobný scénář v Íránu. Americký prezident Donald Trump opakovaně varuje Teherán, že USA jsou připraveny...

5. ledna 2026  11:31

Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé...

5. ledna 2026  10:38,  aktualizováno  11:17

Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě se schází poprvé v novém roce. Týden před hlasováním o důvěře ve Sněmovně projedná své programové prohlášení, které nová koalice připravila už v říjnu po parlamentních...

5. ledna 2026,  aktualizováno  11:04

Velmi suchý a teplotně na hraně normálu, zhodnotili meteorologové loňský rok

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je zátoka v Kyselově....

Rok 2025 hodnotí meteorologové jako teplotně normální. V porovnání s rekordně teplým rokem 2024 byl s průměrnou teplotou 8,8 °C o 1,5 °C chladnější. Srážkami byl uplynulý rok naopak pod průměrem, v...

5. ledna 2026  10:59

Na Kvildě bylo ráno minus 30,6 stupně. Mrazivé noci budou dál svírat Česko

Zamrzlá řeka Labe v centru Hradce Králové (19. února 2025)

Česko se probudilo do mrazivého rána. Na šumavské Kvildě, Perle meteorologové ráno naměřili -30,6 stupně Celsia. Noční mráz sevře zemi až do čtvrtka, teploty klesnou až k minus 16. Slunečné počasí se...

5. ledna 2026  6:46,  aktualizováno  10:57

Stanice CBS nasadila moderátora s českým jménem, Američané si lámali jazyk

Tony Dokoupil moderuje hlavní večerní zprávy na CBS. (3. ledna 2025)

Hlavní zprávy americké celostátní stanice CBS nově moderuje Tony Dokoupil. Novinář hrdý na své české kořeny nepřináší jen zábavné historky spojené se svým pro Američany nezvyklým jménem. Jeho příchod...

5. ledna 2026  10:44

V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun

Majitel řetězce Kijoši Kimura ukazuje 243kilogramového tuňáka modroploutvého v...

Japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů (více než 67 milionů korun) za jediného tuňáka obecného. Ryba vážící 243...

5. ledna 2026  10:32

Umělecká škola s bohatou historií i současností

Komerční sdělení
Umělecká škola s bohatou historií i současností

Může se to zdát neuvěřitelné, ale opravdu naše škola svou historii započala už v roce 1884. Byla zřízena jako odborná škola keramická s výukou v českém jazyce k povznesení tradičního hrnčířského...

5. ledna 2026  10:22

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

První vstřícné gesto. Viceprezidentka Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci

Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s...

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu. Jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké...

5. ledna 2026  10:22

V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...

5. ledna 2026  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.