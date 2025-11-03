Madurovy dny v čele Venezuely jsou sečteny, prohlásil Trump

Autor: ,
  6:03
Dny prezidenta Nicoláse Madura v čele Venezuely jsou sečteny, Spojené státy však do války s jihoamerickou zemí nepůjdou. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v nedělním rozhovoru s televizní stanicí CBS. Maduro má s Trumpem dlouhodobě napjaté vztahy a tvrdí, že USA se velkou mobilizací v Karibiku chystají na válku proti jeho zemi.

Donald Trump (vlevo) a Nicolás Maduro. | foto: WikimediaCreative Commons

„Řekl bych, že ano. Myslím, že ano,“ odpověděl Trump na dotaz, zda se čas autoritářského vůdce v čele Venezuely naplnil. Odmítl však, že by USA aktuálním soustředěním svých námořních a vzdušných sil v Karibiku usilovaly o Madurův pád. Cílem armádní aktivity je podle Trumpa „mnoho věcí“.

Šéf Bílého domu oficiálně zdůvodňuje mimořádné armádní nasazení bojem proti pašerákům drog, někteří analytici oslovení stanicí BBC však soudí, že USA chtějí vytvořit tlak na venezuelskou armádu, aby přestala podporovat prezidenta, kterého Washington nepovažuje za legitimního vládce země.

Venezuela žádá v obavách z USA o pomoc Rusko a Čínu. Jsme připraveni, uvedl Kreml

„O tom pochybuji. Nemyslím si to. Ale chovají se k nám velmi špatně,“ odpověděl Trump CBS na otázku, zda USA vstoupí do války proti Venezuele.

Prezident v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Uvedl také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím působila ve Středozemním moři. Američané akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi.

Maduro se podle listu The Washington Post v obavách z americké akce obrací na Rusko, Čínu a Írán a žádá o vojenskou pomoc.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Madurovy dny v čele Venezuely jsou sečteny, prohlásil Trump

Dny prezidenta Nicoláse Madura v čele Venezuely jsou sečteny, Spojené státy však do války s jihoamerickou zemí nepůjdou. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v nedělním rozhovoru s televizní...

3. listopadu 2025  6:03

ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu. Scházejí se poprvé poslanci

Hodinu po poledni podepíší zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová vláda Andreje Babiše. Smlouvu před ustavující schůzí nové Sněmovny podepíší šéfové...

3. listopadu 2025  5:58

Případ vraha Roubala. Svědek se bál o život, skrýval se u novináře Klímy

Sériový vrah Ivan Roubal, jehož zločiny se staly námětem minisérie TV Nova Případ Roubal, patří mezi nejhorší české zločince. Jeho život na statku Pohádka a podezřelé chování popsal muž, který ho...

3. listopadu 2025

Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Sedm lidí zemřelo, zraněných je 150

Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně sedm lidí, dalších 150 utrpělo zranění, uvedla místní zdravotní správa. Živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šarif. Podle americké...

3. listopadu 2025  3:25,  aktualizováno  3:38

Od vydlabaných dýní k lunaparkům hrůzy. Oslavy Halloweenu v USA už nejsou zábava

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Halloween skončil, ale Amerika se z něj ještě nyní chvěje. „Projít se tady v Chicagu ulicemi po setmění bylo docela šokující. Mám pocit, že každý rok v těch výzdobách lidé víc šlapou na plyn....

3. listopadu 2025

Jak a proč se měří spokojenost zaměstnanců? Firmy k tomu mají pádné důvody

Premium

A jak se vám u nás pracuje? Pokládá vám zaměstnavatel čas od času podobnou otázku? Ne? Pak riskuje, že včas neodhalí narůstající nespokojenost v týmu a přijde o klíčové pracovníky.

3. listopadu 2025

EU slibuje u Mercosuru větší ochranu, zemědělci jí nevěří

Obchodní smlouva mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí z tzv. Mercosuru, by se mohla po dvou dekádách vyjednávání finálně podepsat letos těsně před Vánoci. Evropská komise v říjnu kvůli...

3. listopadu 2025

Green Deal nás zničí, píší firmy šéfce EK. Brusel řeší, jak nepohřbít těžký průmysl

Premium

Evropské výrobní firmy ničí Green Deal. I když ho mnozí manažeři dřív podporovali, dnes upozorňují, že způsob jeho zavádění vede ke katastrofě v průmyslu. Aliance 78 energeticky náročných firem...

3. listopadu 2025

Epidemie nespavosti. Trpí jí třetina Čechů, lidé sahají po „zázračných“ produktech

Premium

Nespavostí v různých formách trpí až třetina dospělé populace. Z toho více než desetina lidí má závažné problémy se spánkem, které negativně ovlivňují denní fungování. „Výskyt nespavosti se s věkem...

3. listopadu 2025

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

2. listopadu 2025  19:18,  aktualizováno  22:26

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

2. listopadu 2025  21:18

Vlak u Holyně narazil do spadlého stromu. Hasiči ho vyprošťovali zpod soupravy

Na železniční trati mezi pražským Prokopským údolím a Řeporyjemi došlo v neděli večer kolem 19. hodiny k mimořádné události. Vlak zde narazil do spadlého stromu, který skončil částečně pod soupravou....

2. listopadu 2025  20:11,  aktualizováno  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.