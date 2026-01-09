Trump se setká s opozičnicí Machadovou. Nobelovku by od ní přijal

„Chápu to tak, že dorazí někdy příští týden a těším se, že ji pozdravím,“ odpověděl prezident na otázku moderátora stanice Fox News Seana Hannityho, zda se s Machadovou setká.
Po sobotním útoku Spojených států na Venezuelu, při němž americké jednotky unesly jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, Trump vyloučil okamžitou podporu opozičních lídrů Machadové či Edmunda Gonzáleze jako nových vůdců země.
Machadová intervenci USA vítá. Kdyby odmítla Nobelovku, už by byla prezidentka
Machadová přitom v rozhovoru s Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní Nobelova cena za mír náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Také uvedla, že s Trumpem nehovořila od 10. října, kdy bylo udělení ceny oznámeno.
Prozatímní prezidentkou Venezuely se po únosu Madura stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost.
Muž s kyjem. Trumpovy sny o ropě maří brutální dvojka Madurova režimu
Norský Nobelův výbor, pětičlenný orgán volený norským parlamentem, Machadovou ocenil po opakovaných veřejných prohlášeních amerického prezidenta, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výčtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě.
Hannity se Trumpa při rozhovoru zeptal, zda by Nobelovu cenu přijal, kdyby mu ji Machadová věnovala. „Slyšel jsem, že to chce udělat, byla by to velká čest,“ odpověděl Trump. „Zastavil jsem osm válek,“ dodal.
Trump se pustil do spojenců v NATO, zkritizoval Norsko kvůli Nobelovce
K tomu, že neobdržel Nobelovu cenu za mír, Trump dodal, že „pro Norsko to je velká ostuda“ a že „teoreticky“ by měl dostat cenu za ukončení každé války.