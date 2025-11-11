Trumpův úder na Venezuelu by zničil Rusko, bylo by bez peněz, píší v Británii

Autor:
  10:35
Možný americký úder na Venezuelu by způsobil rozbití ropných trhů a měl by velké důsledky pro Rusko i Saúdskou Arábii. Tvrdí to britský portál The Telegraph, podle něhož by levná venezuelská ropa vedla ke snížení ceny té ruské, což by vedlo ke „zničení“ Ruska. Bez příjmů z ropy by režim ruského prezidenta Vladimira Putina nebyl schopen financovat válku na Ukrajině.
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....

Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům. (1. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin a venezuelský prezident Nicolas Maduro si...
Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna...
Venezuelský armádní nákladní vůz převážející ruské raketomety se účastní...
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (7. ledna 2025)
15 fotografií

Americký prezident Donald Trump vyvíjí tlak na režim venezuelského diktátora Nicoláse Madura, jehož podezřívá, že umožňuje, ba dokonce podporuje posílání drogových lodí do USA. Trump koncentruje u venezuelských břehů námořní síly, včetně největší letadlové lodi USS Gerald R. Ford, a naznačuje možný vojenský úder, k čemuž si i zajistil souhlas amerického Senátu.

The Telegraph se zamýšlí nad možným vývojem, pokud by Washington svými vojenskými kroky docílil pádu Madurova režimu. Portál se domnívá, že v takovém případě by se moci chopila venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, letošní laureátka Nobelovy ceny míru.

Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal

The Telegraph poznamenává, že změna by neměla důsledky jen pro Venezuelu, ale pro celou globální ekonomiku. A to kvůli ropě.

Venezuela má podle údajů americké Energetické informační agentury největší prokázané zásoby ropy na světě. Agentura je v roce 2023 odhadovala na 303 miliard barelů. Pro srovnání – Saúdská Arábie měla 267 miliard barelů a Rusko 80 miliard.

Karibský stát přesto na svých zásobách prakticky nevydělává. Hodnota jeho vývozu ropy činí pouze čtyři miliardy dolarů ročně, zatímco Saúdská Arábie vyváží ropu v hodnotě 180 miliard dolarů a Rusko 120 miliard dolarů.

Trump má zelenou k útoku na Venezuelu. Maduro shání rakety v Moskvě a Pekingu

Madurův levicový režim není schopen ropné bohatství vytěžit – i kvůli americkým sankcím. Nová vláda podporovaná USA by si podle Telegraphu mohla v této oblasti vést výrazně lépe a mohla by venezuelský ropný průmysl obnovit. A i když by to nebylo hned, konečným výsledkem by bylo proudění levné venezuelské ropy na světový trh. Globální cena suroviny by mohla z dnešních 60 dolarů za barel klesnout pod 50 dolarů, možná až na 30 dolarů za barel.

„Zničilo by to Rusko (prezidenta) Vladimira Putina,“ je přesvědčený The Telegraph. „Proč by si kdokoliv chtěl koupit ruskou ropu pod sankcemi, když si ji může namísto toho koupit od Venezuely podporované Spojenými státy?“

Venezuela žádá v obavách z USA o pomoc Rusko a Čínu. Jsme připraveni, uvedl Kreml

I kdyby si Rusko udrželo nějaké kupce, nízká cena ropy mu podle Telegraphu nebude generovat dostatek příjmů pro pokračování jeho války na Ukrajině. Portál poznamenává, že proto není žádné překvapení, že Putin Madurovi nabídl vojenskou pomoc, ačkoliv o její užitečnosti a podobě vládnou pochybnosti.

Z venezuelské ropy by neměla radost ani Saúdská Arábie, jež je na jejím vývozu prakticky závislá a která se nyní proto snaží diverzifikovat svou ekonomiku. Zatímco exportéři by plakali, konzumenti by se naopak mohli radovat, protože levné energetické zdroje by byli vzpruhou pro globální ekonomiku. Inflace by šla dolů, předvídá The Telegraph.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Vyloučení přísedícího a přezdívka Slepičák. V Dozimetru vypovídá klíčový svědek

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín pokračuje ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. Během úterního jednání soudce Jakub Kriebel přehrává...

11. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  10:51

Na D1 v Brně havaroval kamion, kolona před křížením s D2 má několik kilometrů

ilustrační snímek

Dálnici D1 ochromila v úterý dopoledne nehoda kamionu na 196. kilometru ve směru na Ostravu. Došlo k ní těsně před křížením s D2 v Brně, důsledkem je několikakilometrová kolona. Krátce po nehodě byl...

11. listopadu 2025  10:36,  aktualizováno  10:50

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie, uvedl mluvčí Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumantaci z jedné z krajských správ ŘSD. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej...

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  10:43

Trumpův úder na Venezuelu by zničil Rusko, bylo by bez peněz, píší v Británii

Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....

Možný americký úder na Venezuelu by způsobil rozbití ropných trhů a měl by velké důsledky pro Rusko i Saúdskou Arábii. Tvrdí to britský portál The Telegraph, podle něhož by levná venezuelská ropa...

11. listopadu 2025  10:35

Nová koalice jednala o rozpočtu. Havlíček opět vyzval vládu, ať ho předloží

Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Poslanci se podruhé po volbách do Sněmovny sejdou na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů. Před schůzí jednala nová koalice ANO, SPD a Motoristů o rozpočtu na příští rok. První místopředseda ANO...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno  10:30

Síla přírody v křehkém materiálu. Pauzerova výstava Biosphaera na Kampě nabízí ojedinělý pohled

Výstava Biosphaera od umělce Karla Pauzera v Konírně Musea Kampa.

Díla sochaře Karla Pauzera, známého především pro motivy flóry a fauny, jsou od minulé soboty vystavena v sále Konírna v Museum Kampa. Nová expozice s názvem Biosphaera ukazuje groteskní i...

11. listopadu 2025  10:30

Policie uzavřela případ vraždy Ukrajinky v Jaroměři, podezřelý se přiznal

Ilustrační snímek

Kriminalisté po osmi měsících uzavřeli vyšetřování březnové vraždy ženy, jejíž tělo se našlo v řece Metuji v Jaroměři. K činu se přiznal zadržený devětadvacetiletý muž. Policie podá návrh na jeho...

11. listopadu 2025  10:07,  aktualizováno  10:23

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

11. listopadu 2025  10:14

Bývalý policista čelí obvinění, že pomáhal matce oběti z fakulty se sebevraždou

Lenka Šimůnková

Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě...

11. listopadu 2025  10:13

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během...

11. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno 

Nahou seznamku už vidělo téměř tři čtvrtě milionu diváků, láká mladé a vzdělané

První díl pořadu Naked Attraction Česko a Slovensko (8. října 2025)

Ačkoli stanice Óčko vysílá zahraniční epizody Naked Attraction již pět let, teprve lokální adaptace vyvolala skutečný zájem diváků. Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction přilákala čtrnáctkrát...

11. listopadu 2025

Nemůžeme pracovat, útočí Babiš na Fialu. Vaše neschopnost, reaguje premiér

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš opět zkritizoval dosluhující vládu Petra Fialy kvůli státnímu rozpočtu. „My nemůžeme zkrátka pracovat,“ postěžoval si, že Sněmovna nemá návrh rozpočtu k...

11. listopadu 2025  8:54,  aktualizováno  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.