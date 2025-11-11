Americký prezident Donald Trump vyvíjí tlak na režim venezuelského diktátora Nicoláse Madura, jehož podezřívá, že umožňuje, ba dokonce podporuje posílání drogových lodí do USA. Trump koncentruje u venezuelských břehů námořní síly, včetně největší letadlové lodi USS Gerald R. Ford, a naznačuje možný vojenský úder, k čemuž si i zajistil souhlas amerického Senátu.
The Telegraph se zamýšlí nad možným vývojem, pokud by Washington svými vojenskými kroky docílil pádu Madurova režimu. Portál se domnívá, že v takovém případě by se moci chopila venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, letošní laureátka Nobelovy ceny míru.
The Telegraph poznamenává, že změna by neměla důsledky jen pro Venezuelu, ale pro celou globální ekonomiku. A to kvůli ropě.
Venezuela má podle údajů americké Energetické informační agentury největší prokázané zásoby ropy na světě. Agentura je v roce 2023 odhadovala na 303 miliard barelů. Pro srovnání – Saúdská Arábie měla 267 miliard barelů a Rusko 80 miliard.
Karibský stát přesto na svých zásobách prakticky nevydělává. Hodnota jeho vývozu ropy činí pouze čtyři miliardy dolarů ročně, zatímco Saúdská Arábie vyváží ropu v hodnotě 180 miliard dolarů a Rusko 120 miliard dolarů.
Madurův levicový režim není schopen ropné bohatství vytěžit – i kvůli americkým sankcím. Nová vláda podporovaná USA by si podle Telegraphu mohla v této oblasti vést výrazně lépe a mohla by venezuelský ropný průmysl obnovit. A i když by to nebylo hned, konečným výsledkem by bylo proudění levné venezuelské ropy na světový trh. Globální cena suroviny by mohla z dnešních 60 dolarů za barel klesnout pod 50 dolarů, možná až na 30 dolarů za barel.
„Zničilo by to Rusko (prezidenta) Vladimira Putina,“ je přesvědčený The Telegraph. „Proč by si kdokoliv chtěl koupit ruskou ropu pod sankcemi, když si ji může namísto toho koupit od Venezuely podporované Spojenými státy?“
I kdyby si Rusko udrželo nějaké kupce, nízká cena ropy mu podle Telegraphu nebude generovat dostatek příjmů pro pokračování jeho války na Ukrajině. Portál poznamenává, že proto není žádné překvapení, že Putin Madurovi nabídl vojenskou pomoc, ačkoliv o její užitečnosti a podobě vládnou pochybnosti.
Z venezuelské ropy by neměla radost ani Saúdská Arábie, jež je na jejím vývozu prakticky závislá a která se nyní proto snaží diverzifikovat svou ekonomiku. Zatímco exportéři by plakali, konzumenti by se naopak mohli radovat, protože levné energetické zdroje by byli vzpruhou pro globální ekonomiku. Inflace by šla dolů, předvídá The Telegraph.