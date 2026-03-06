Ve stejný den americký ministr vnitra Doug Burgum na závěr návštěvy Venezuely řekl, že země dobře zajišťuje bezpečí soukromých investic do těžby ropy a nerostů.
Brzy bezpečně do Venezuely, slíbil Trump a nařídil otevření vzdušného prostoru
USA mají od lednového únosu Madura pod kontrolou situaci v zemi, kterou dosavadní režim přivedl k hospodářskému zhroucení a u moci se držel díky tomu, že neuznal volební vítězství opozice. Americká vláda po Madurově svržení představila třífázový plán, jehož první etapa spočítá ve stabilizaci země, druhá v obnově Venezuely a třetí v politickém přechodu.
Washington se nyní dohodl s prozatímními venezuelskými činiteli na oficiálním obnovení diplomatických vztahů.
„Tento krok usnadní naši společnou snahu o podporu stability, ekonomické obnovy a přiblíží politické usmíření ve Venezuele,“ uvedla americká diplomacie.
Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří
Pro Washington je stěžejním tématem přístup k venezuelské ropě, který byl za Madurova režimu vyhrazen společnostem s účastí státu. Ministr Burgum na závěr dvoudenní návštěvy, během níž jednal s prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou, dal najevo spokojenost.
„Jsem optimista v otázce prostředí, v němž se bude investovat nejen do ropy a plynu v moři, nejen do Caracasu, ale i do vnitrozemí, kde se opravdu nacházejí významné zdroje,“ citovala ministra agentura AFP.