Po letech izolace a nedávné intervenci obnovují USA a Venezuela diplomatické styky

  9:11
Spojené státy a Venezuela obnoví diplomatické styky přerušené v roce 2019. Oznámilo to ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí, dva měsíce po americkém únosu autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na Venezuelu, při němž byli zajati prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová (3. ledna 2026) | foto: Reuters

Venezuelané žijící v Chile se scházejí, aby oslavili zajmutí venezuelského...
Člen venezuelské milice. V zemi stoupá napětí kvůli nasazení amerických lodí v...
Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026)
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (5. ledna 2026)
Ve stejný den americký ministr vnitra Doug Burgum na závěr návštěvy Venezuely řekl, že země dobře zajišťuje bezpečí soukromých investic do těžby ropy a nerostů.

Brzy bezpečně do Venezuely, slíbil Trump a nařídil otevření vzdušného prostoru

USA mají od lednového únosu Madura pod kontrolou situaci v zemi, kterou dosavadní režim přivedl k hospodářskému zhroucení a u moci se držel díky tomu, že neuznal volební vítězství opozice. Americká vláda po Madurově svržení představila třífázový plán, jehož první etapa spočítá ve stabilizaci země, druhá v obnově Venezuely a třetí v politickém přechodu.

Washington se nyní dohodl s prozatímními venezuelskými činiteli na oficiálním obnovení diplomatických vztahů.

„Tento krok usnadní naši společnou snahu o podporu stability, ekonomické obnovy a přiblíží politické usmíření ve Venezuele,“ uvedla americká diplomacie.

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Pro Washington je stěžejním tématem přístup k venezuelské ropě, který byl za Madurova režimu vyhrazen společnostem s účastí státu. Ministr Burgum na závěr dvoudenní návštěvy, během níž jednal s prozatímní prezidentkou Delcy Rodríguezovou, dal najevo spokojenost.

„Jsem optimista v otázce prostředí, v němž se bude investovat nejen do ropy a plynu v moři, nejen do Caracasu, ale i do vnitrozemí, kde se opravdu nacházejí významné zdroje,“ citovala ministra agentura AFP.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

