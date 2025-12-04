Maduro promluvil o telefonátu s Trumpem. Bylo to uctivé, až srdečné, řekl

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro potvrdil, že si zhruba před dvěma týdny telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rozhovor označil za zdvořilý a srdečný a za možný začátek diplomatických jednání. Spojené státy v posledních týdnech stupňují na Venezuelu tlak, neboť tvrdí, že podporuje obchodování s drogami. Do oblasti také vyslaly bojové lodě a letadla.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (1. prosince 2025)

foto: ČTK

„Hovořil jsem s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. Mohu říci, že rozhovor proběhl v uctivém tónu, dokonce bych řekl, že byl srdečný,“ prohlásil Maduro ve středu večer tamního času ve veřejnoprávní televizi.

„Zajdu ještě dál – pokud tento telefonát znamená, že se blížíme dialogu se vzájemným respektem mezi našimi zeměmi, pak dialog je vítán, diplomacie je vítána, protože my budeme vždy usilovat o mír,“ dodal Maduro.

Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu ze země, ta už uplynula

Trump v neděli potvrdil dřívější zprávy amerických médií, že s Madurem hovořil. Agentura Reuters v pondělí s odvoláním na své zdroje napsala, že v telefonátu, který se uskutečnil 21. listopadu a trval necelých patnáct minut, prezident Madura vyzval, aby do týdne s rodinou opustil zemi.

Maduro údajně Trumpovi řekl, že je ochoten Venezuelu opustit, pokud on i jeho rodina získají plnou právní amnestii včetně zrušení amerických sankcí a zastavení vyšetřování Mezinárodním trestním soudem (ICC) kvůli zločinům proti lidskosti vůči opozici.

Trump většinu těchto žádostí podle Reuters odmítl. O víkendu také varoval, že vzdušný prostor nad Venezuelou bude zcela uzavřen, a tento týden oznámil, že Spojené státy už brzy zahájí pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe.

Volal jsem si s Madurem, potvrdil Trump. Nešlo to dobře ani špatně, mlžil

Ve středu pak Trump na dotaz novináře v Oválné pracovně Bílého domu, zda „nátlaková kampaň“ na Madura zabírá, odvětil: „Jestli to zabírá? To není nátlaková kampaň, je to mnohem víc, řekl bych. (...) Mluvil jsem s ním krátce, řekl jsem mu jen pár věcí. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Trump a současně popřel spekulace, že s Madurem od té doby hovořil znovu.

Spojené státy Madura neuznávají jako právoplatného prezidenta Venezuely. Podle amerických úřadů je Maduro jedním ze šéfů zločinecké organizace Kartel sluncí, kterou USA označují za teroristickou. Na Madura americká justice vypsala odměnu ve výši 50 milionů dolarů (přes miliardu korun).

Američané mají nyní v karibské oblasti největší nasazení armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Při jednadvaceti takových útocích američtí vojáci zabili 82 lidí, které Pentagon označil za narkoteroristy, aniž by pro to předložil důkazy.

Maduro promluvil o telefonátu s Trumpem. Bylo to uctivé, až srdečné, řekl

