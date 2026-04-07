Jsem nejoblíbenější politik ve Venezuele, řekl Trump. Věří, že by tam vyhrál volby

  15:21
Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je nejpopulárnějším politikem ve Venezuele, a zažertoval, že by tam mohl kandidovat na prezidenta. USA v lednu z Venezuely unesly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a ve vedení země pak podpořily jeho viceprezidentku Delcy Rodríguezovou. Ani Washington, ani Caracas zatím nehovoří o termínu nových prezidentských voleb.
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026) | foto: ČTK

„V průzkumech popularity ve Venezuele jsem výše než kdokoli jiný. Takže až skončím s tímhle, můžu jet do Venezuely,“ řekl Trump na pondělní tiskové konferenci v Bílém domě, která se týkala zejména americko-izraelské války proti Íránu.

Americký prezident ale hovořil i o zahraniční politice své vlády na Blízkém východě a v Latinské Americe. „Říkají, že když budu kandidovat na prezidenta Venezuely, dostanu nejvíce hlasů v historii této země,“ prohlásil také Trump podle španělské agentury Europa Press.

Trump varoval Machadovou před návratem domů kvůli obavám o její bezpečnost

Spojené státy letos 3. ledna bombardovaly několik míst ve Venezuele a americké speciální jednotky během toho unesly z Caracasu prezidenta Madura a jeho ženu, kteří čelí v New Yorku obvinění mimo jiné z narkoterorismu. Dva dny nato se nejvyššího úřadu ve Venezuele dočasně ujala Madurova viceprezidentka Rodríguezová, která od té doby s Trumpovou vládou pod nátlakem spolupracuje.

Venezuelský parlament, v jehož čele stojí Rodríguezové bratr a v němž má většinu vládní socialistická strana, od ledna přijal několik zákonů, které mimo jiné otevřely ropný průmysl v zemi zahraničnímu kapitálu.

Kontrolu nad ním má ale Washington, pod jehož dohledem se může venezuelská ropa vyvážet. Americká vláda má také kontrolu nad příjmy z tohoto prodeje, které mají být využity i na obnovu zastaralé energetické infrastruktury ve Venezuele.

Země na kolenou láká kapitál. Odvážní investoři vstupují do Venezuely

Spojené státy rovněž letos zmírnily sankce, které uvalily v předchozích letech na venezuelský ropný sektor kvůli porušování lidských práv a principů demokracie Madurovým režimem.

Americká vláda po volbách ve Venezuele z roku 2024 neuznala Madurův další prezidentský mandát a za vítěze voleb označila opozičního lídra Edmunda Gonzáleze. I proto po Madurově únosu mnozí doufali, že Washington prosadí ve Venezuele změnu režimu.

Trump dal ale přednost jeho pokračování, podle analytiků proto, aby tam udržel stabilitu kvůli plánům na těžbu ropy a zabránil větší migrační vlně.

„V Houstonu právě teď rafinujeme 100 milionů barelů ropy. Je to skvělé. Vztah s Venezuelou a jejími vůdci je fantastický. A myslím, že budeme mít velmi dobrý dlouhodobý vztah,“ prohlásil prezident.

Venezuela kývla na zákon o propuštění politických vězňů. Dotkne se stovek lidí

Rodríguezová se stala prozatímní prezidentkou Venezuely 5. ledna na základě rozhodnutí nejvyššího soudu. Podle venezuelské ústavy může být z pozice viceprezidentky hlavou státu 90 dnů a poté dalších 90, pokud toto prodloužení schválí parlament, což se nestalo.

Venezuelská nevládní organizace PROVEA v sobotu napsala, že podle ústavy může být Rodríguezová v nejvyšším úřadu pouze 180 dnů a poté musí být do 30 dnů vyhlášeny nové volby.

Podle právníků, které oslovil španělský deník El País, ale venezuelský nejvyšší soud do situace vnesl záměrně zmatek, když absenci prezidenta po Madurově únosu označil za „vynucenou nepřítomnost“, což je termín, který ústava nezná. Ta totiž operuje jen s nepřítomností absolutní či dočasnou.

