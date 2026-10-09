Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Miláčku, prosím. Trumpova velvyslankyně žadonila o 100 tisíc dolarů, slíbila protekci

Kateřina Havlická
  15:18

Fotogalerie29 Premium

Velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová během setkání iniciativy Partnerství pro transatlantickou energetickou spolupráci v Aténách (6. listopadu 2025) | foto: US Interior Department / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová měla těsně před nástupem do funkce velký problém. Potřebovala splatit zhruba 100 tisíc dolarů vysoký dluh na své kreditní kartě. S prosbou o pomoc se bývalá snoubenka Donalda Trumpa juniora obrátila na sponzora Trumpa staršího Erica Deterse. Ten přitom už měsíce čekal na slíbenou protekci v Bílém domě.

„Miláčku, prosím, potřebuji, abys to pro mě udělal ještě dnes. Můžeš to prostě poslat sem,“ psala podle zjištění listu The Wall Street Journal Guilfoyleová Detersovi začátkem loňského července, jen pár dní před svým slyšením v Kongresu, díky kterému byla posléze vyslána do Řecka.

Potřebovala urychleně 100 tisíc dolarů. Dlužila je totiž bankovní společnosti American Express a bála se, že by jí to mohlo zkomplikovat kariéru. I proto se chtěla obejít bez jakýchkoliv oficialit a dokladů potvrzujících tuto transakci. „Prosím,“ naléhala na Deterse.

Deters se veřejně nechal slyšet, že kvůli nedostatečným výsledkům Guilfoyleové ztratil iluze o Trumpově administrativě, i když její politiku většinou podporuje. S budoucí snachou ovšem nebyl spokojený ani sám prezident.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Volby 2026 ONLINE: Už hlasovali premiér či exprezidenti. Nakonec volil i Pavel

Sledujeme online
V Česku začaly komunální a senátní volby. Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzdal...

Volební místnosti po celé České republice se otevřely. Voliči v následujících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští čtyři roky. Zároveň vyberou i nové senátory....

9. října 2026,  aktualizováno  15:40

K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

ilustrační snímek

Ze smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové podezírají kriminalisté nezletilého. K činu z úterní noci se přiznal. Muž zemřel na bodná zranění.

9. října 2026  9:27,  aktualizováno  15:35

Cena pro aparátčici, politické gesto, tepe Macinka rozhodnutí Nobelova výboru

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Rozhodnutí Nobelova výboru ocenit letos Nobelovou cenou za mír jihoafrickou právničku Navanethem „Navi“ Pillayovou lze podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vnímat jako silné politické...

9. října 2026  15:33

Pavel se po kritice vrátil z Afriky a odvolil. Prezident by měl jít příkladem, uznal

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Prezident Petr Pavel se vrátil do Česka, nakonec tak již stihl odvolit v komunálních volbách. Informoval o tom Deník N a agentuře ČTK to potvrdil Pražský hrad. Pavel v posledních dnech čelil velké...

9. října 2026  14:48,  aktualizováno  15:31

Dusno v Moldavě. Komise nenechala hlasovat vyškrtnuté občany, přijela policie

Na volby v Moldavě dohlížela policie. (7. ledna 2023)

U voleb v Moldavě na Teplicku byla policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala.

9. října 2026  15:30

Nobelovu cenu míru získala exkomisařka OSN Pillayová. Izrael: Goebbels tleská

Navanethem Pillayová (20. března 2023)

Norský Nobelův výbor udělil Nobelovu cenu míru za rok 2026 Navanethem „Navi“ Pillayové za její úsilí o prosazování míru a mezinárodního práva. Jihoafrickou právničku tamilského původu, která dříve...

9. října 2026  8:40,  aktualizováno  15:25

Nedovedu si představit koalici, která by byla vydíratelná, řekl Portlík

Tomáš Portlík odevzdal hlas . Volební místnosti po celé České republice se...

Kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík si přeje takový výsledek, aby to byl on, kdo si bude moci vybírat partnery do koalice, a aby měla takovou většinu, jež by nebyla vydíratelná z...

9. října 2026  15:19

Miláčku, prosím. Trumpova velvyslankyně žadonila o 100 tisíc dolarů, slíbila protekci

Premium
Velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová během setkání iniciativy...

Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová měla těsně před nástupem do funkce velký problém. Potřebovala splatit zhruba 100 tisíc dolarů vysoký dluh na své kreditní kartě. S prosbou o pomoc...

9. října 2026  15:18

Vypadá jako pánev wok. Lidé se posmívají dílu, které odkazuje na rýžování zlata

Podoba vodního prvku odkazuje k historii Strakonicka, řece Otavě a rýžování...

„To je upadlý satelit. No jo, pánev wok. Úplně vidím, jak si tam opečeme buřty.“ Tak se lidé posmívají novému dvoutunovému uměleckému dílu, které se před několika dny objevilo na Velkém náměstí ve...

9. října 2026  15:14

Nečekaný nález. Po explozi našli policisté v domě množství zbraní a střeliva

Při výbuchu propan-butanové láhve v rodinném domě v Bukově na Žďársku se...

Středeční výbuch domu v Bukově na Žďársku a následný požár mají nečekanou dohru. Ve stavení hořelo i den poté. A po uhašení požáru našli hasiči a policisté v domě velké množství zbraní a střeliva...

9. října 2026  15:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Jen nepřátelství a nenávist.“ Atmosféra je jiná než dřív, posteskl si Babiš u voleb

V Česku začaly komunální a senátní volby. Premiér Andrej Babiš (ANO) přichází v...

Premiér Andrej Babiš (ANO) odvolil na obecním úřadě v Průhonicích, kam dorazil i s manželkou Monikou. Po odvolení si stěžoval na nepřátelskou atmosféru v současné české politice. Jako pro své hnutí...

9. října 2026  15:09

Rock pro velké arény. Nickelback vydají nové album a přijedou do Prahy

Kapela Nickelback

Kanadské rocková kapela Nickelback vystoupí 26. června příštího roku v pražské O2 areně. Stane se tak v rámci turné Everything under the Sun Tour, které doprovází vydání jedenáctého studiového alba...

9. října 2026  15:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.