Miláčku, prosím. Trumpova velvyslankyně žadonila o 100 tisíc dolarů, slíbila protekci

„Miláčku, prosím, potřebuji, abys to pro mě udělal ještě dnes. Můžeš to prostě poslat sem,“ psala podle zjištění listu The Wall Street Journal Guilfoyleová Detersovi začátkem loňského července, jen pár dní před svým slyšením v Kongresu, díky kterému byla posléze vyslána do Řecka.
Potřebovala urychleně 100 tisíc dolarů. Dlužila je totiž bankovní společnosti American Express a bála se, že by jí to mohlo zkomplikovat kariéru. I proto se chtěla obejít bez jakýchkoliv oficialit a dokladů potvrzujících tuto transakci. „Prosím,“ naléhala na Deterse.
Deters se veřejně nechal slyšet, že kvůli nedostatečným výsledkům Guilfoyleové ztratil iluze o Trumpově administrativě, i když její politiku většinou podporuje. S budoucí snachou ovšem nebyl spokojený ani sám prezident.