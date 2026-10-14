„Požádali jsme velvyslankyni Guilfoyleovou, aby rezignovala,“ řekla v úterý nová mluvčí Bílého domu. „Byla pro náš tým velkým přínosem a přejeme jí hodně štěstí,“ dodala.
Guilfoyleová krátce poté potvrdila, že post opouští, a uvedla, že jí bylo ctí sloužit jako velvyslankyně a že bude „navždy vděčná“ prezidentovi Trumpovi a ministrovi zahraničí Marcu Rubiovi za možnost zastupovat Spojené státy. Poznamenala také, že bude vždy „loajální podporovatelkou prezidenta Trumpa“.
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Obvinění vůči své osobě označila za „naprosto nepravdivá“ a dodala, že bude bránit své jméno a svou pověst.
Trumpův dárce Eric Deters v této souvislosti minulý týden řekl stanici ABC News, že mu Guilfoyleová – exsnoubenka prezidentova nejstaršího syna Donalda Trumpa juniora – nabídla seznámení s lidmi z Trumpova okolí výměnou za peníze.
Deters tvrdí, že chtěla, aby za ni v červenci 2025 zaplatil dluh na platební kartě ve výši 100 tisíc dolarů (2,2 milionu korun) krátce předtím, než ji do funkce potvrdil Senát.
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Podle médií Guilfoyleová také udržovala nadstandardní vztahy s velkými řeckými podnikateli a chlubila se, že jim může otevřít cestu k obchodům. Deníku The Wall Street Journal napsal, že americká velvyslankyně v soukromých rozhovorech mimo jiné tvrdila, že řečtí magnáti platí její nákladné cesty.
Pro Zachariaovou, která jako mluvčí Bílého domu nahradila Karoline Leavittovou, byl úterní brífink první od jejího jmenování. Uvedla, že je poctěna pracovat pro Trumpa a americký lid a první část své tiskové konference předčítala výčet prezidentových úspěchů. Mimo jiné zopakovala pondělní oznámení prezidenta, že Pentagon v Clevelandu v Ohiu postaví nový závod na opravu ponorek.
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Zachariaová také prohlásila, že Trump je svým nejlepším mluvčím. Potvrdila, že se Bílý dům bude snažit dávat větší prostor novým médiím. Na otázku, zda Spojené státy přestanou sdílet zpravodajské informace s Ukrajinou, ale neodpověděla.
Reportér stanice BBC poznamenal, že úterní tisková konference Bílého domu byla nejkratší, jaké se kdy zúčastnil. Rychlý průběh podle něj šokoval i některé účastníky, kteří nepatří k tradičním médiím, a několik reportérů, včetně těch blízkých k Trumpovi, označilo brífink za „divný“.