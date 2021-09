Je Amerika ještě supervelmoc? ptá se svět po afghánské ostudě

Je to debata, která se ve světových médiích vede od poloviny srpna, kdy Amerikou podporovaná vláda překvapivě rychle zkolabovala a Tálibán bez odporu vstoupil do Kábulu. Poslední – a možná nejčastěji citovaný příspěvek – do ní na konci minulého týdne přinesl britský ministr obrany Ben Wallace.

To, co se změnilo, je jejich apetit angažovat se v přímých i nepřímých konfliktech, aby si udržely svoji sílu. Budou to jejich spojenci, kdo jako první pocítí rostoucí americkou averzi vůči své globální dominanci. Zalan Khan pákistánský publicista