„Velvyslanectví USA v Moskvě si je vědomo věrohodné hrozby hromadného útoku s velkým počtem obětí, který se má uskutečnit v sobotu 31. října v muzejním areálu Caricyno,“ uvedla americká ambasáda na síti X. Zároveň vyzvala lidi, aby se oblasti vyhnuli.
FSB následně oznámila, že na hrozbu reaguje. „Partnerskými kanály jsme od americké strany získali informace o přípravě teroristického útoku v Moskvě. Probíhají příslušné práce,“ citovala službu agentura TASS.
Sobotní varování připomíná upozornění, které americká strana vydala v březnu 2024 v souvislosti s možným útokem extremistů na veřejných místech v ruské metropoli. O několik dní později, 22. března 2024, zaútočili ozbrojenci na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku u Moskvy. Při útoku a následném požáru zahynulo 151 lidí včetně těch, kteří později zemřeli v nemocnici. Dalších více než 180 lidí utrpělo zranění.