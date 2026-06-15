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Velkolepý mír s Íránem plný děr. Vyplavaly poplatky za lodě a Izrael pění

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Americký prezident Donald Trump pořádá turnaj UFC Freedom 250 v Bílém domě ve Washingtonu. (15. června 2026) | foto: Reuters

Tomáš Ratner
  15:00
Ke svému jubileu si Donald Trump nadělil vedle MMA zápasů i memorandum s Íránem. Ačkoliv slaví velkolepý mír, dohoda je plná děr. Írán do textu tajně vrátil poplatky za lodě, o jaderném programu se mlčí a Izrael dohodu rovnou odmítl. Zleva i zprava se tak na Bílý dům snáší hněv, spíše než o konec války jde totiž o šedesátidenní provizorium.

„Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“ oslavoval Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Oznámil okamžité zrušení americké námořní blokády výměnou za otevření strategického Hormuzského průlivu.

Oficiální podpis memoranda, kterému má sekundovat i viceprezident J. D. Vance, je naplánován na pátek v Ženevě. Jenže do konce týdne zbývá spousta času a při bližším pohledu na text bude muset Trump vyřešit nemalé zádrhely.

Skončily doby, kdy Žid inkasoval rány a mlčel. Izrael není banánová republika.

Itamar Ben Gvirministr národní bezpečnosti

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