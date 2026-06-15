„Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“ oslavoval Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Oznámil okamžité zrušení americké námořní blokády výměnou za otevření strategického Hormuzského průlivu.
Oficiální podpis memoranda, kterému má sekundovat i viceprezident J. D. Vance, je naplánován na pátek v Ženevě. Jenže do konce týdne zbývá spousta času a při bližším pohledu na text bude muset Trump vyřešit nemalé zádrhely.
Skončily doby, kdy Žid inkasoval rány a mlčel. Izrael není banánová republika.