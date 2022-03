ANALÝZA: Jedna věta navíc může měnit děj. Jak Biden nechtěně přihrál Putinovi

Právě jsme se dozvěděli, že americký prezident smí říct o ruském, že je válečný zločinec, a dokonce řezník, ale nemůže říct, že nesmí zůstat u moci. Zní to divně, protože Joe Biden ve Varšavě řekl jen to, co si kdekdo myslí. A očividně si to myslí i on. A navíc je to i pravda.