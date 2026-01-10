USA osekaly očkování dětí. Už nebudeme patřit mezi vyspělé státy, varují experti

  16:58
Spojené státy radikálně omezily seznam doporučených vakcín s argumentem, že se přizpůsobují standardům jiných vyspělých zemí. Podle expertů je však toto srovnání smrtící pastí. USA totiž postrádají to hlavní, co umožňuje ostatním mít volnější pravidla – všeobecné zdravotní pojištění a sociální záchrannou síť. Amerika tímto krokem zaostává za vysokopříjmovými národy, tvrdí experti.
Robert F. Kennedy Jr. na mítinku v Texasu (24. dubna 2024)

Robert F. Kennedy Jr. na mítinku v Texasu (24. dubna 2024) | foto: Profimedia.cz

Patnáctiměsíční dítě se připravuje na očkování v Orlandu na Floridě. (23....
Demonstranti skandují na Aljašce krátce poté, co ministerstvo zdravotnictví a...
V Texasu řádí epidemie spalniček. Lidé jsou vyzýváni, aby sebe a své děti...
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. před projevem prezidenta...
Spojené státy americké oznámily změnu v očkovacím kalendáři, která nemá v moderní historii obdoby. Trumpova administrativa na popud ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr. přestala plošně doporučovat přibližně třetinu dětských vakcín.

V upraveném seznamu zůstává doporučení vakcín proti 11 nemocem včetně spalniček, příušnic, záškrtu, tetanu, černému kašli a planým neštovicím. Dříve doporučovaly úřady očkování proti 17 nemocem, část z nich nyní zařadily buď do kategorie očkování pro vysoce rizikové skupiny, nebo do kategorie takzvaného společného rozhodování.

Obřezaní mají větší riziko autismu, šokoval Kennedy. Opět viní paracetamol

Rozhodnutí znamená, že řada vakcín, které byly dosud standardem, je nově nabízena pouze „rizikovým skupinám“ nebo na individuální rozhodnutí. Týká se to například očkování proti žloutence typu A a B, rotavirům či meningokokovým onemocněním. Poradní výbor již v prosinci odhlasoval zrušení doporučení očkovat všechny novorozence proti žloutence typu B.

Oficiální zdůvodnění zní líbivě, neboť USA se prý jen snaží srovnat krok se srovnatelnými zeměmi a harmonizovat svůj kalendář například s Dánskem, které má očkovací schéma minimalističtější. Experti však upozorňují, že vláda srovnává nesrovnatelné.

Připravená města, venkov bez péče

Zásadní rozdíl totiž spočívá v chybějící záchranné síti. Dánsko a další země mají všeobecné zdravotní pojištění a placenou nemocenskou, takže když tam onemocní dítě z „rizikové skupiny“, systém se o něj automaticky postará. V USA, které jsou jediným národem s vysokými příjmy bez všeobecného pojištění, tento mechanismus nefunguje.

Vítej, dětská obrno. Florida jako první stát USA ruší povinné očkování, i u školáků

Specialista na infekční choroby a klinický docent na Lékařské fakultě Stanfordovy univerzity Jake Scott varuje, že USA jsou demograficky a sociálně zcela odlišné od malých, homogenních států typu Dánska. Amerika má 330 milionů obyvatel, obrovské sociální rozdíly a fragmentovaný zdravotní systém.

V USA jsou velké rozdíly mezi silně zdravotně vybavenými městy a venkovem s nulovou péčí. Bez záchranné sítě, kterou má Evropa, se země vystavuje riziku nekontrolovaných epidemií. Zatímco vyspělé země své očkovací programy spíše rozšiřují, USA se vydaly opačným směrem.

Kennedy v USA sníží výdaje na vývoj mRNA vakcín. Škrtne 500 milionů dolarů

„Jsme geograficky větší, etnicky rozmanitější a jsme jediným národem s vysokými příjmy, který nemá všeobecné zdravotní pojištění pro všechny své občany,“ zdůrazňuje Americká asociace veřejného zdraví ve svém prohlášení.

Daniel Jernigan, bývalý ředitel Národního centra pro vznikající infekční nemoci, přirovnal tento krok k doporučení, aby američtí řidiči začali jezdit vlevo jen proto, že to dělají v jiných zemích.

Situaci zhoršuje fakt, že USA již nyní čelí největší epidemii spalniček za celou generaci. Sean O’Leary z Americké pediatrické akademie varoval, že nová doporučení přímo ohrožují životy dětí, upozorňuje deník The New York Times.

Spalničky v USA zabily další dítě. Kennedy už místo tresčího oleje radí očkování

Ústup z pozice vědecké velmoci potvrzuje i další krok ministerstva zdravotnictví z poloviny minulého roku. Resort zrušil financování ve výši 500 milionů dolarů (cca 12 miliard Kč) na vývoj mRNA vakcín proti chřipce a covidu-19.

Ministr Robert F. Kennedy Jr., známý skeptik vůči očkování, zastavil 22 projektů firem jako Pfizer a Moderna s tvrzením, že technologie přináší rizika. Podle kritiků z medicínských řad se takovým jednáním Spojené státy obracejí zády k jednomu z nejslibnějších nástrojů pro boj s příští pandemií a dobrovolně oslabují svou připravenost na budoucí hrozby.

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

10. ledna 2026

