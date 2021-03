Ve skladech leží miliony dávek vakcín, Bílý dům je zatím nechce uvolnit

Ve výrobních závodech ve Spojených státech leží desítky milionů nevyužitých dávek očkovací látky švédsko-britského výrobce AstraZeneca a čekají na výsledky místních klinických studií. Řada zemí, které už nasazení látky povolily, se přitom potýká s nedostatkem vakcín a dosud neúspěšně žádá USA, aby jim nevyužívané dávky poskytly. V pátek to napsal list The New York Times (NYT).