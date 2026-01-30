USA uvolnily sankce na venezuelský ropný průmysl, zároveň hrozí spojencům Kuby

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek večer uvolnila část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu poté, co Caracas schválil reformu sektoru. Zároveň Trump pohrozil novými cly na země dodávající ropu na Kubu, čímž Washington dál stupňuje tlak na komunistický režim a jeho spojence, zejména Mexiko.
Americký prezident Donald Trump (6. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump (6. ledna 2026) | foto: Reuters

Americké ministerstvo financí oznámilo, že povolilo transakce s venezuelskou vládou a státní ropnou společností PDVSA, které jsou „běžné a nezbytné pro těžbu, export, reexport, prodej, přeprodej, dodávky, skladování, marketing, nákup, dodání nebo přepravu ropy venezuelského původu, včetně rafinace této ropy, prováděné zavedeným subjektem se sídlem v USA“.

Licence vylučuje jakékoli transakce zahrnující osoby nebo subjekty se sídlem nebo řízením v Rusku, Íránu, Severní Koreji a na Kubě.

Brzy bezpečně do Venezuely, slíbil Trump a nařídil otevření vzdušného prostoru

Rozhodnutí administrativy vydat takto širokou a všeobecnou licenci představuje výrazný odklon od předchozí strategie udělování individuálních výjimek ze sankcí pro firmy, které chtěly ve Venezuele podnikat, zdůraznil Reuters.

Po prvním Madurově znovuzvolení prezidentem v roce 2019, které tehdy Washington za prvního Trumpova mandátu neuznal, označilo americké ministerstvo financí celý venezuelský energetický průmysl za předmět sankcí USA.

Rozdíly nesmí být. Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí

Venezuela ve čtvrtek přijala zákon o privatizaci ropného sektoru, který soukromým společnostem slibuje kontrolu nad těžbou a prodejem ropy a umožňuje nezávislé rozhodování sporů i mimo venezuelské soudy. Vláda tak ustoupila od jednoho z principů socialistického hnutí, které v zemi panuje už přes dvě dekády. Krátce po schválení parlamentem zákon slavnostně podepsala úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová.

„Tento zákon nám umožňuje učinit skutečně historický a kvalitativní skok a proměnit tyto ropné zásoby, největší na planetě, v největší štěstí, jaké národ může mít,“ prohlásila někdejší Madurova viceprezidentka.

Trump hrozí zemím, které dodávají ropu na Kubu

Trump ve čtvrtek večer pohrozil uvalením nových cel na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu. Washington stupňuje svou kampaň proti této komunistické zemi a vyvíjí v tomto směru tlak zejména na Mexiko. Vedení ostrova tento krok označilo za snahu o genocidu kubánského lidu.

Opatření, které vychází z exekutivního příkazu vydaného na základě vyhlášení celostátního stavu nouze, ovšem nespecifikuje žádné celní sazby ani nejmenuje konkrétní země. „Na dovoz zboží vyrobeného v zemi, která přímo či nepřímo prodává nebo jinak dodává ropu na Kubu, může být uvaleno dodatečné clo ‚ad valorem‘,“ uvádí se v textu příkazu, který na svém webu zveřejnil Bílý dům.

Kubánská státní média nedlouho po zveřejnění Trumpova příkazu varovala, že v jeho důsledku může hrozit ochromení výroby elektrické energie, zemědělské produkce, zásobování vodou a zdravotních služeb na ostrově, který už tak trpí vážnou hospodářskou krizí. „Co je cílem? Genocida kubánského lidu,“ uvedla kubánská vláda v prohlášení odvysílaném v nočním televizním zpravodajství. „Americká vláda zadusí (na Kubě) všechny oblasti života,“ dodala.

USA vůči Kubě zřejmě přitvrdí. Zvažují námořní blokádu, aby ji odstřihly od ropy

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tento týden uvedla, že její země bude pokračovat v humanitární pomoci Kubě, což podle ní zahrnuje i dodávky ropy. Předtím se objevily zprávy, že Mexiko dodávky ropy Kubě pozastavilo, na což tlačí Spojené státy ve snaze karibský ostrov maximálně izolovat a dosáhnout na něm změny režimu. Trump ve svém druhém funkčním období běžně využívá hrozby zavedením cel jako nástroj zahraniční politiky.

O zastavení dodávek ropy na Kubu se v lednu hovořilo zejména v souvislosti s únosem venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálními jednotkami na začátku měsíce. USA poté uznaly za nové vedení Venezuely Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, kterou Trump donutil ke spolupráci na těžbě a prodeji ropy.

Ve čtvrtek, krátce před zveřejněním uvedeného exekutivního příkazu, Venezuela schválila radikální reformu ropného sektoru, která otevírá těžbu a prodej ropy soukromým firmám a zahraničním investorům. Trumpova administrativa souběžně s tím uvolnila většinu sankcí dříve uvalených na venezuelský ropný průmysl.

Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

Venezuela bývala důležitým dodavatelem ropy na Kubu. Po Madurově únosu Trump prohlásil, že vojenský zásah jako v případě Venezuely na Kubě nebude zapotřebí, protože tamní režim se podle něj zhroutí bez dodávek ropy brzy sám. Kuba se už řadu let potýká s ekonomickou krizí, k níž výrazně přispěly i dlouholeté americké sankce.

Americký server Politico minulý týden s odvoláním na tři nejmenované zdroje napsal, že Trumpova vláda zvažuje námořní blokádu Kuby, aby ostrov odřízla od přísunu ropy a dosáhla tak změny režimu. Trump také v lednu vyzval vedení Kuby, aby uzavřelo dohodu s USA, a tamní vládě vzkázal, že už nebude dostávat ropu ani peníze od Venezuely. Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel oponoval, že Washington nemá morální právo nutit Kubu k uzavření dohody.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Trump uvedl, že jméno svého kandidáta na nového šéfa Fedu oznámí už dnes

Značně rozladěný americký prezident Donald Trump při setkání s předsedou...

Americký prezident Donald Trump v noci na pátek SEČ uvedl, že má v úmyslu oznámit jméno svého kandidáta na příštího šéfa americké centrální banky (Fed) už v pátek ráno washingtonského času (zhruba po...

30. ledna 2026  3:10,  aktualizováno  6:28

Jak dnes žije spartakiádní vrah Jiří Straka? Prý poklidně. Je ženatý, stará se o vnuka

Takzvaný spartakiádní vrah Jiří Straka při jednání Okresního soudu v Opavě...

Jiří Straka v 80. letech nechvalně proslul jako sériový zabiják. Přezdívalo se mu spartakiádní vrah. Po 9 letech vězení a 10 letech soudem nařízené ústavní léčby se dostal na svobodu. Přestěhoval se...

30. ledna 2026

Mince do nákupního vozíku není nutná. Stačí to, co má většina lidí u sebe

Ilustrační snímek

Všichni jsme to zažili: přijdete na větší nákup, v ruce nákupní seznam, v hlavě stres a v kapse… nic. Košík stojí zamčený a trpělivě čeká na minci nebo žeton, který jste si samozřejmě nechali doma v...

30. ledna 2026

Poslanci budou jednat o stavebním zákonu a nejspíš i o omezení obstrukcí

Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Poslanci by měli dokončit první čtení změny stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Má zavést jedno stavební řízení u jednoho úřadu. Poslanci už o návrhu diskutovali ve...

30. ledna 2026  4:45

Mýdlo do lahve, čočku do sáčku. EU tlačí nákupy bez obalů, obchody mají pochyby

Premium
Obchodní řetězec Albert spustil ve své pobočce na Chodově prodej bezobalových...

Natočit si mycí prostředek do přinesené lahve nebo odsypat čočku do opakovaně použitelného sáčku by v českých obchodech mělo být už za pár let jednodušší než dosud. Evropské nařízení o obalech totiž...

30. ledna 2026

Mladí lidé odmítají „starou hru“. Jak generace Z přepisuje pravidla práce

Premium
ilustrační snímek

Líná, neloajální a přecitlivělá. Tak se dnes často mluví o generaci Z na pracovním trhu. Firmy upozorňují na časté odchody, vysoké nároky i potíže s motivací. Současně ale zkušenosti zaměstnavatelů i...

30. ledna 2026

Solární krachy budou pokračovat i letos, menší dotace moc netáhnou

ilustrační snímek

Pro český fotovoltaický trh byl loňský rok ve znamení výrazného útlumu a pročišťování trhu. Hlavním důvodem poklesu zájmu o fotovoltaické elektrárny v Česku bylo snížení dotační podpory v kombinaci s...

30. ledna 2026

ANALÝZA: Čas Teheránu se krátí a masivní úder USA na Írán se zdá být stále reálnější

Premium
Donald Trump, v pozadí bombardér B-2, na foto koláži.

Vody kolem Íránu se hemží americkými bitevními plavidly v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Další posily jsou na cestě. Cosi je hmatatelně cítit ve vzduchu. „Blíží se masivní armáda, čas Íránu...

30. ledna 2026

Konec žvanění ve Sněmovně ještě letos? Jak chce koalice změnit jednací řád

Premium
Tomio Okamura ve Sněmovně u řečnického pultu

Už letos by mohlo dojít k omezení řečnění ve Sněmovně. Zástupci koalice ANO, SPD a Motoristů společně s Markem Bendou z ODS předložili návrh na změnu jednacího řádu. Omezena podle ní mají být nejen...

30. ledna 2026

Izraelská armáda přestala zpochybňovat palestinský odhad obětí v Gaze: 71 tisíc

Palestinci kráčí po ulici kolem stanového tábora obklopeného budovami zničenými...

Izraelská armáda přijala odhad ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, podle kterého tam bylo ve válce zabito více než 71 tisíc Palestinců. Napsal to ve čtvrtek izraelský deník Haarec. Izrael dosud...

29. ledna 2026  22:07

Sníh komplikuje dopravu na Vysočině. Havaroval kamion s dobytkem i autobus

Ilustrační foto

V obci Jívoví na Žďársku ve čtvrtek večer havaroval kamion převážející dobytek. Z nakloněného vozidla je potřeba vyprostit desítky kusů zvířat. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková. Na...

29. ledna 2026  21:49

