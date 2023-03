Zákazy knih, mapování urážek, registrace. V USA přibývá útoků na svobodu projevu

Experti varují před sílícími útoky na svobodu projevu napříč Spojenými státy, píše agentura AP.

„V celé zemi jsme svědky rozsáhlých útoků na svobody garantované prvním dodatkem (americké ústavy), na všech úrovních státu. Šíří se cenzura a je to velmi znepokojivé,“ řekl vedoucí legislativního a politického oddělení neziskové organizace Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) Joe Cohn.

Poukázal mimo jiné na nové zákony mířící proti vystoupením označovaným jako drag nebo restrikce ohledně nabídky ve veřejných a školních knihovnách. „Na vysokých školách sledujeme údaje o pokusech nechat potrestat nebo dokonce vyhodit akademiky za výroky či jiné projevy. Ta čísla jsou zarážející, jsou na nejvyšší úrovni, co jsme viděli za dvacet let naší existence,“ pokračoval.

Stav práv plynoucích z prvního dodatku ústavy byl v USA v posledních desetiletích stabilní, míní Ken Paulson, který vede „centrum svobody slova“ při veřejné vysoké škole Middle Tennessee State University. V posledních letech se však podle něj mnohé státy vracejí k metodám, které v 50. letech používali lidé, jako byl senátor Joe McCarthy.

Nový mccarthismus?

Ten se společně s dalšími snažil umlčet politické oponenty tím, že je vykresloval jako komunisty nebo socialisty, a za pomoci strachu a veřejných obvinění potlačoval základní práva. Pojem „mccarthismus“ se následně stal synonymem nepodložených útoků na svobodu slova. „Pozorujeme koordinovanou vlnu, jakou jsme neviděli desítky let,“ řekl Paulson.

Vypíchl přitom Floridu, kde republikánský guvernér Ron DeSantis prosazuje kriminalizaci vystoupení lidí známých jako drag queens či omezení na to, jakými zájmeny mohou učitelé hovořit o svých studentech. „Je vskutku neuvěřitelné, že se tolik politiků ohání svobodou, zatímco dělají všechno pro to, aby narušili právo Američanů na svobodu projevu,“ dodal Paulson.

Podle Cohna nicméně cenzura není výsadní doménou jednoho politického proudu. Krizovou linku zvažovanou ve státě Washington, která nakonec ztroskotala v parlamentním výboru, navrhl státní senátor Demokratické strany. Cílem plánu bylo pomoci státu sbírat informace o projevech nenávisti a poskytovat podporu obětem v době, kdy jsou počty nahlášených zločinů motivovaných nenávistí na vzestupu.

Nenávistné výroky, jakkoli mohou být odpudivé, však stále spadají do projevů chráněných prvním dodatkem a kritici zmíněného plánu včetně FIRE vyjadřovali názor, že by šel proti duchu ústavy. „Lidé u moci vždy cílí na své politické oponenty, takže to, kdo je umlčován, ve skutečnosti záleží na tom, kde se nacházíte a jaký je individuální kontext,“ míní Cohn.

Omezení výstavy kvůli potratům

Na vlastní kůži to minulý týden pocítila umělkyně Katrina Majkutová, když její díla, která v uplynulých letech předvedla ve více než dvaceti státech, zakázali vystavovat na státní škole v Lewistownu v Idahu.

Majkutová využívá vyšívání, aby poukázala na historicky úzké pojetí role matek a manželek a vysoká škola Lewis-Clark State College (LCSC) ji najala jako kurátorku výstavy na téma chronických nemocí, těhotenství a násilí páchaného střelnými zbraněmi. Den před zahájením bylo Majkutové a dalším dvěma umělcům řečeno, že některá z jejich děl budou odstraněna.

Důvodem byly obavy z porušení zákona, který zakazuje státem financovaným institucím šířit informace, které by mohly být chápány jako nabádání k umělým potratům. V případě Majkutové se cenzura dotkla výšivky ukazující prášky, které se používají k přerušení těhotenství a plakety popisující zákony o potratech v Idahu.

„Bylo šokující a bizarní být takhle cenzurovaná,“ řekla Majkutová. Mluvčí LCSC uvedl, že škola se pro intervenci rozhodla po poradě s právníky, zda by příslušná díla mohla porušovat zmíněný zákon. Republikánský zákonodárce a strůjce opatření Bruce Skaug uvedl, že cílem normy není „bránit otevřené diskusi o potratech“, nýbrž zamezit jejich propagaci za peníze daňových poplatníků.

Incident s výstavou přišel dva měsíce po jiném kontroverzním Skaugově rozhodnutí. V lednu jakožto předseda právního výboru státní sněmovny oznámil, že na slyšeních výboru nebudou moci promlouvat lidé mladší osmnácti let.

Zákonodárci mohou zavádět podobná omezení a často je využívají k urychlení legislativní práce, nicméně restrikce založená na věku se zdála být bezprecedentním krokem. V západoamerickém státě spustila mládežnickou informační kampaň a protesty a sněmovna nakonec povolila vystoupení neplnoletých s písemným souhlasem rodičů.

Podle Cohna dění v Idahu i jinde ilustruje nebezpečí spojené se snahami omezit vyjadřování lidí, kteří mají jiné názory. „Musíme se mít neustále na pozoru, chceme-li, aby přežila naše kultura osobních svobod,“ řekl. „Se špatnými nápady je lepší se vypořádat debatou a dialogem než vládní cenzurou,“ dodal Cohn.