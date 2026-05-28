Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Američané podnikli další úder v Íránu. Teherán odpověděl útokem na základnu

Autor: ,
Sledujeme online   6:58
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Světové agentury o tom informovaly s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Ten ve středu večer uvedl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecký úder na pozemní základnu na jihu země. Jde o druhou podobnou operaci v tomto týdnu.
Írán útočí drony na americké základny na Blízkém východě (6. března 2026)

Írán útočí drony na americké základny na Blízkém východě (6. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Satelitní snímek poskytnutý společností Planet Labs PBC zachycuje íránskou...
U íránského Teheránu hoří nákupní centrum, zemřelo několik lidí. (6. května...
Americký ministr obrany Pete Hegseth vede v Pentagonu tiskový brífink o válce s...
Pohyb plavidel v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
200 fotografií

Íránské revoluční gardy následně oznámily, že v reakci na úder poblíž Bandar Abbásu zaútočily na americkou leteckou základnu. Neupřesnily však kde. Vzdušné útoky mezitím hlásil Kuvajt.

Východně od jihoíránského přístavního města Bandar Abbás byly v noci slyšet tři exploze. Podle íránské agentury Tasním předtím revoluční gardy konfrontovaly americký ropný tanker, který se pokoušel proplout Hormuzským průlivem. Íránská státní televize následně uvedla, že Teherán útočil na čtyři lodě, které se snažily Hormuzským průlivem proplout.

Írán sestřelil americký dron. Za porušení příměří ponesete důsledky, hrozí

Íránská média ráno informovala, že exploze zazněly kolem 1:30 místního času. Protivzdušná obrana byla podle nich na několik minut aktivována a úřady zjišťovaly původ výbuchů. Agentura Tasním s odvoláním na armádní zdroj uvedla, že nejsou hlášeny oběti ani materiální škody.

„Tyto akce byly promyšlené, čistě obranné a provedené s cílem zachovat příměří,“ uvedl podle AFP americký představitel pod podmínkou anonymity. Podle něj byly sestřeleny čtyři útočné drony, které představovaly „hrozbu v okolí Hormuzského průlivu“. Americká armáda také zasáhla „pozemní řídicí stanici v Bandar Abbásu, která hrozila odpálením pátého dronu“, dodal zdroj.

Také agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele napsala, že americká armáda provedla nové údery zaměřené na vojenský objekt, který podle Washingtonu představoval hrozbu pro americké síly a komerční námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Zdroj rovněž uvedl, že americká armáda zachytila a sestřelila několik íránských dronů.

Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu. Tvrdí, že v sebeobraně

Íránské revoluční gardy ve čtvrtek uvedly, že v 4:50 místního času zaútočily v reakci na americký úder na americkou leteckou základnu. Neuvedly, kde se nachází, ale útoky raketami a drony ráno hlásil Kuvajt. Írán v minulých měsících opakovaně útočil na země, kde se nacházejí americké vojenské základny, a Kuvajt mezi ně patří.

Írán zároveň varoval, že jakékoli opakování toho, co označuje za agresi, vyvolá rozhodnější reakci. Odpovědnost za následky podle něj ponese „agresor“.

Bandar Abbás je považován za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.

Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

Íránská média v posledních dnech opakovaně informovala o výbuších v regionu po nočních střetech s americkou armádou. USA útočily mimo jiné na cíle na íránské pevnině, zatímco Írán podnikal útoky na americké válečné lodě raketami a rychlými čluny.

Od 8. dubna platí příměří v konfliktu, který koncem února rozpoutaly Spojené státy a Izrael údery proti Íránu. Ty zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán následně odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu. Zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou trasu pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.

Příměří nyní USA a Írán využívají k nepřímým jednáním, z nichž má vzejít memorandum o porozumění jako krok k možné mírové dohodě. Teherán však tento týden obvinil Washington z porušení příměří.

Spojené státy ve středu zároveň uvalily nové sankce související s Íránem. Na sankční seznam přidaly úřad pro Perský záliv, který Írán zřídil pro vyřizování žádostí o průjezd Hormuzským průlivem. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu amerického ministerstva financí.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Mladíci ve Francii uškrtili 11letého chlapce, protože jim vzal rybářské návnady

Francouzští hasiči a záchranné služby zasahují v blízkosti střední školy La...

Francouzská prokuratura obvinila 16letého mladíka a 15letou dívku z vraždy 11letého chlapce Théa. Oba mladiství jsou podle ní v předběžné vazbě. Dítě zemřelo v neděli v západofrancouzském městě...

28. května 2026  7:22

Američané podnikli další úder v Íránu. Teherán odpověděl útokem na základnu

Sledujeme online
Írán útočí drony na americké základny na Blízkém východě (6. března 2026)

Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Světové agentury o tom informovaly s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Ten ve středu večer uvedl, že americká...

28. května 2026  6:58

Tady nestůjte. Města vytlačují velká auta ze sídlišť, potíže se hromadí jinde

Dodávky odstavené v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem (květen 2026)

Teplice a Ústí nad Labem vymezily lokality, kde přes noc nesmějí parkovat nákladní auta a dodávky. Vozidla tak zůstávají na ulicích mimo sídliště, ale potíže působí dál. Vedle obyvatel z lokalit, kde...

28. května 2026  6:46

Po tropických dnech přijde zlom. O víkendu dorazí déšť i bouřky

Ilustrační snímek

Po několika dnech s teplotami přes 30 stupňů čeká Česko změna počasí. Už o víkendu dorazí první vydatnější srážky, objeví se také přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty přitom zůstanou mezi 21 až 28...

28. května 2026  6:39

Poslanci mají jednat o recyklaci baterií, čekají je i pravidelné interpelace

Poslanci na schůzi Sněmovny projednají mimo jiné novelu zákona o státní...

Poslanci by se ve čtvrtek měli zabývat novelou o výrobcích s ukončenou životností, která má podle vlády zajistit efektivnější recyklaci baterií a jejich opětovné využití. Norma se vztahuje na všechny...

28. května 2026  5:59

Vysoká gramáž je mýtus. Kvalitní povlečení poznáte podle materiálu, teď frčí tencel

Ve spolupráci
Povlečení Iris | Zdroj: matejovsky-povleceni.cz

Gramáž bývá často považována za hlavní ukazatel kvality povlečení. Ve skutečnosti však o jeho kvalitě rozhodují úplně jiné faktory. Proč se vyplatí investovat do prémiových materiálů a podle čeho...

28. května 2026

Databáze hrobů přinese Olomouci tisíce volných míst. Hřbitov má lákat k procházkám

Pohled na část hrobek na olomouckém ústředním hřbitově.

Až několik tisíc volných hrobových míst může v Olomouci přinést digitální zmapování všech dvanácti městských pohřebišť. Očekává to vedení hřbitovů, které se do náročného procesu pustilo před několika...

28. května 2026  4:54

Investoři se pokouší křísit trh kanceláří. Výstavbu však brzdí nízké nájmy

Premium
ilustrační snímek

Po letech stagnace se trh s kancelářskými budovami začíná opět rozjíždět. Podle společnosti Colliers se objem zahájené výstavby kancelářských ploch v Praze meziročně zvýšil o 81 procent a roste...

28. května 2026

EU tlačí na prokázání věku na internetu, může se to dotknout i e-shopů

ilustrační snímek

Ve snaze ochránit děti před škodlivým internetovým obsahem se Evropská unie snaží členské státy přesvědčit, aby zavedly přísnější ověřování věku. Nyní stačí při vstupu na řadu webů pouze odkliknout...

28. května 2026

Proč Rusko najednou stupňuje výhrůžky? Putin by rád dotlačil Ukrajinu k míru

Premium
Lidé uklízejí místo, kde dopadla ruská raketa a dron v Kyjevě. (24. května 2026)

Zatímco ruské nálety na ukrajinská města neutuchají, Moskva v posledních dnech stupňuje hlasité hrozby „konzistentním systematickým útokem“ na Kyjev a vyzývá zahraniční diplomaty, aby opustili...

28. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Klempíř nedopadne jako Pirát Bartoš. Šťastný o ČT, fotbale i pražských volbách

Premium
Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví.

Pozice ministra kultury Oto Klempíře není podle jeho stranického kolegy Borise Šťastného (oba Motoristé) v ohrožení. Spekulace, že by ho chtěl premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli kritice mediální novely...

28. května 2026

Norsko se zapojí do pokročilého jaderného odstrašení, v Paříži podepsalo dohodu

Francouzský prezident Emmanuel Macron a norský premiér Jonas Gahr Stoere. (27....

Norsko se rozhodlo připojit k francouzskému programu pokročilého jaderného odstrašení, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Ve středu v Paříži podepsal s premiérem Jonasem Gahrem Störem novou...

27. května 2026  22:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.