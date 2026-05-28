Íránské revoluční gardy následně oznámily, že v reakci na úder poblíž Bandar Abbásu zaútočily na americkou leteckou základnu. Neupřesnily však kde. Vzdušné útoky mezitím hlásil Kuvajt.
Východně od jihoíránského přístavního města Bandar Abbás byly v noci slyšet tři exploze. Podle íránské agentury Tasním předtím revoluční gardy konfrontovaly americký ropný tanker, který se pokoušel proplout Hormuzským průlivem. Íránská státní televize následně uvedla, že Teherán útočil na čtyři lodě, které se snažily Hormuzským průlivem proplout.
Íránská média ráno informovala, že exploze zazněly kolem 1:30 místního času. Protivzdušná obrana byla podle nich na několik minut aktivována a úřady zjišťovaly původ výbuchů. Agentura Tasním s odvoláním na armádní zdroj uvedla, že nejsou hlášeny oběti ani materiální škody.
„Tyto akce byly promyšlené, čistě obranné a provedené s cílem zachovat příměří,“ uvedl podle AFP americký představitel pod podmínkou anonymity. Podle něj byly sestřeleny čtyři útočné drony, které představovaly „hrozbu v okolí Hormuzského průlivu“. Americká armáda také zasáhla „pozemní řídicí stanici v Bandar Abbásu, která hrozila odpálením pátého dronu“, dodal zdroj.
Také agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele napsala, že americká armáda provedla nové údery zaměřené na vojenský objekt, který podle Washingtonu představoval hrozbu pro americké síly a komerční námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Zdroj rovněž uvedl, že americká armáda zachytila a sestřelila několik íránských dronů.
Íránské revoluční gardy ve čtvrtek uvedly, že v 4:50 místního času zaútočily v reakci na americký úder na americkou leteckou základnu. Neuvedly, kde se nachází, ale útoky raketami a drony ráno hlásil Kuvajt. Írán v minulých měsících opakovaně útočil na země, kde se nacházejí americké vojenské základny, a Kuvajt mezi ně patří.
Írán zároveň varoval, že jakékoli opakování toho, co označuje za agresi, vyvolá rozhodnější reakci. Odpovědnost za následky podle něj ponese „agresor“.
Bandar Abbás je považován za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.
Íránská média v posledních dnech opakovaně informovala o výbuších v regionu po nočních střetech s americkou armádou. USA útočily mimo jiné na cíle na íránské pevnině, zatímco Írán podnikal útoky na americké válečné lodě raketami a rychlými čluny.
Od 8. dubna platí příměří v konfliktu, který koncem února rozpoutaly Spojené státy a Izrael údery proti Íránu. Ty zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Írán následně odpověděl útoky na země v oblasti Perského zálivu a na americké základny v regionu. Zablokoval také Hormuzský průliv, klíčovou trasu pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu.
Příměří nyní USA a Írán využívají k nepřímým jednáním, z nichž má vzejít memorandum o porozumění jako krok k možné mírové dohodě. Teherán však tento týden obvinil Washington z porušení příměří.
Spojené státy ve středu zároveň uvalily nové sankce související s Íránem. Na sankční seznam přidaly úřad pro Perský záliv, který Írán zřídil pro vyřizování žádostí o průjezd Hormuzským průlivem. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu amerického ministerstva financí.