Odveta za padlé. USA zasáhly íránskou protivzdušnou obranu a sklady raket

„Americké síly zahájily na rozkaz vrchního velitele nové letecké údery proti Íránu,“ napsalo CENTCOM na síti X. „Cílem těchto úderů je oslabit schopnost Íránu ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat jednotky Islámské revoluční gardy, které včera v noci zaútočily na americké vojáky v Jordánsku,“ dodalo americké velitelství.
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Íránský útok zabil dva americké vojáky, další se pohřešuje a někteří jsou zranění
Státní íránská tisková agentura IRNA později s odkazem na úřady provincie Hormozgán uvedla, že kolem 1:30 místního času (0:00 SELČ) byla zasažena oblast v okolí města Sirík na jihu země. Další úder podle agentury mířil na území v blízkosti města Hádžíábád a výbuchy byly slyšet také v přístavu Bandar Abbás. Íránská státní televizní stanice IRIB uvedla, že terčem útoku se stal i ostrov Kešm v Hormuzském průlivu.
CENTCOM později oznámilo, že USA zasáhly íránská vojenská pobřežní sledovací a protivzdušná zařízení, námořní kapacity a sklady raket a dronů. „Americké vojenské síly se také zaměřily na jednotky Islámské revoluční gardy, které 17. července zaútočily na americké vojáky v Jordánsku,“ dodalo velitelství s tím, že údery skončily v 5:30 SELČ.
Podle posledních informací utrpělo zranění od pondělí v důsledku války v Íránu 13 amerických vojáků. Podle televize Al-Džazíra od začátku války zahynulo 16 příslušníků amerických ozbrojených sil a více než 400 bylo zraněno.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění. Naplňování jeho závazků však Írán v sobotu pozastavil, protože podle něj Spojené státy porušily všechny své sliby z dohody. Nejnovější eskalace trvá od 7. července.