Muž během série přepadení v Kalifornii ubodal čtyři lidi a dva zranil

Zadržený muž je třiatřicetiletý hispánec, policie ho vzala do vazby. „Útoky byly náhodné, jediným motivem byla zřejmě nenávist a krádež,“ uvedl Carl Whitney z policejního oddělení Garden Grove. Všichni čtyři mrtví byli podle AP News také hispánského původu.



GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32 #homicide pic.twitter.com/62Xq8lm97n