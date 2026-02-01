Ajatolláhovo vystoupení živě přenášela íránská televize.
Po celém Íránu se od prosince konaly protesty, při kterých podle různých zdrojů zahynuly tisíce lidí. Prezident Masúd Pezeškján v sobotu prohlásil, že protesty podnítil americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a politici z Evropské unie. Trump už předtím Teheránu pohrozil zásahem, pokud bude íránský režim demonstranty zabíjet.
Celostátní protesty namířené proti teokratickému systému vlády Chameneí přirovnal k převratu. Jeho vyjádření přichází v době, kdy jsou podle zpráv z médií po protestech v Íránu zadrženy desítky tisíc lidí. Ajatolláhova slova tak postoj vlády vůči demonstracím ještě přitvrzují.
Pokud je v Íránu někdo obviněn ze vzpoury, může být odsouzen i k trestu smrti, což znovu vyvolává obavy, že Teherán přistoupí k hromadným popravám zadržených. Právě to byla jedna z nepřekročitelných linií, které Trump vymezil pro případné použití vojenské síly proti Íránu.
