Nabízely USA Rusku pětinu ukrajinské půdy? Nesmysl, popřel Bílý dům i Kreml

Sean Davitt, zástupce mluvčího Národní bezpečnostní rady Bílého domu, řekl, že zpráva švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung (NZZ) „není přesná“ a že totéž řekne CIA, uvedl týdeník Newsweek.

Představitel CIA řekl Newsweeku, že tvrzení ve zprávě NZZ, že Burns podnikl v lednu tajnou cestu do Moskvy a že jménem Bílého domu předložil mírový návrh, jsou „zcela nepravdivé“.

Švýcarský list s odkazem na významné německé politiky uvedl, že v polovině ledna Burns předložil Kyjevu a Moskvě mírový plán, na jehož základě by Ukrajina obětovala „asi 20 procent území“, což se přibližně rovná rozloze Donbasu.

Také tvrdil, že Ukrajina i Rusko tento návrh odmítly. Ukrajina proto, že nechtěla, aby se její území jakkoli rozdělovalo, Rusko s odůvodněním, že „válku z dlouhodobého hlediska stejně vyhraje“.

Burnsovu návštěvu popřel i Kreml. Označil ji za „hoax“, uvedla agentura Reuters.

O možnosti uzavření míru za cenu ukrajinských území se spekuluje dlouhodobě. Západ ale rovněž dlouhodobě ubezpečuje, že bude respektovat názor napadené Ukrajiny na to, jak by mělo mírové vypořádání s Ruskem vypadat. Kyjev dal vícekrát najevo, že usiluje o to, aby se Rusové stáhli za mezinárodně uznávané hranice, tedy že vydají i východní Donbas a Krym.

Co se Ruska týče, tam jsou jeho cíle nejasné. Kdyby se mu dařilo na bojišti více, nejspíš by se pokusilo o nový pozemní útok i na Kyjev, aby si „mír“ podle vlastních podmínek vymohlo. Momentálně by mu však i podle dřívějších vyjádření „stačilo“, kdyby Ukrajina uznala nejen ztrátu části Donbasu a Krymu, ale i dalších dvou oblastí na jihu země. Tedy vedle Luhanské a Doněcké oblasti také Záporožskou a Chersonskou.

