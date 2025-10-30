Hlavně bělochy a i těch jen několik tisíc. USA radikálně ořezaly příjem uprchlíků

18:50
  18:50
USA ve fiskálním roce 2026 přijmou maximálně 7500 uprchlíků, oznámil ve čtvrtek Bílý dům. Je to dosud nejméně. V předešlém fiskálním roce, který skončil 30. září, předešlá vláda demokrata Joea Bidena stanovila 125 tisíc. Většinu uprchlíků, které se vláda republikána Donalda Trumpa chystá přijmout, budou tvořit bílí Jihoafričané.
Do USA přicestovalo 59 uprchlíků z Jihoafrické republiky. (12. května 2025)

Do USA přicestovalo 59 uprchlíků z Jihoafrické republiky. (12. května 2025) | foto: Reuters

Prezident Donald Trump při účasti na národní modlitbě ve Washingtonské národní...
Migranti pracují na farmě v kalifornském městě Watsonville. (7. prosince 2023)
Migranti pracují na farmě Kalifornii. (15. června 2024)
Záběr z americko-mexických hranic (20. ledna 2025)
46 fotografií

Spojené státy dosud přijímaly statisíce lidí z celého světa, kteří utíkali před válkami či pronásledováním. Vláda nevysvětlila, proč byl maximální počet stanoven na 7 500. V poznámce ve federálním registru, v němž vychází nařízení prezidenta a vlády, jen uvedla, že počet je „ospravedlněn humanitárními důvody nebo je jiným způsobem v národním zájmu“.

Trump už během loňské předvolební kampaně dával najevo, že zastavení migrace je jedním z jeho hlavních cílů pro druhé funkční období.

Na hranici USA s Mexikem od Trumpova lednového nástupu do úřadu počet nelegálních překročení hranic dramaticky poklesl, a to i v důsledku nasazení armády.

Zároveň se americká administrativa snaží deportovat miliony migrantů, kteří jsou v USA bez potřebných dokumentů. Často přitom ale naráží na odpor komunit, v nichž tito lidé žijí. Velká část z nich je totiž v zemi už léta, platí zde daně a vykonává práce, například v zemědělství, o něž jinak není velký zájem.

Fiskální rok 2026 začal 1. října letošního roku a skončí 30. září 2026.

30. října 2025  18:50

