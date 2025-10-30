Hlavně bělochy a i těch jen několik tisíc. USA radikálně ořezaly příjem uprchlíků

Spojené státy dosud přijímaly statisíce lidí z celého světa, kteří utíkali před válkami či pronásledováním. Vláda nevysvětlila, proč byl maximální počet stanoven na 7 500. V poznámce ve federálním registru, v němž vychází nařízení prezidenta a vlády, jen uvedla, že počet je „ospravedlněn humanitárními důvody nebo je jiným způsobem v národním zájmu“.
Trump už během loňské předvolební kampaně dával najevo, že zastavení migrace je jedním z jeho hlavních cílů pro druhé funkční období.
Na hranici USA s Mexikem od Trumpova lednového nástupu do úřadu počet nelegálních překročení hranic dramaticky poklesl, a to i v důsledku nasazení armády.
Zároveň se americká administrativa snaží deportovat miliony migrantů, kteří jsou v USA bez potřebných dokumentů. Často přitom ale naráží na odpor komunit, v nichž tito lidé žijí. Velká část z nich je totiž v zemi už léta, platí zde daně a vykonává práce, například v zemědělství, o něž jinak není velký zájem.
Fiskální rok 2026 začal 1. října letošního roku a skončí 30. září 2026.