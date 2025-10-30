Odkloň letadlo s Madurem a budeš boháč, přemlouvali Američané diktátorova pilota

Americká vláda se snaží venezuelského vůdce Nicoláse Madura zatknout všemi prostředky. Už zvolila i pokus o úplatek. A to loni v dubnu, kdy se pokusila přesvědčit prezidentova osobního pilota, aby během letu stroj odklonil z původní trasy – ideálně někam, kde by si Madura převzali američtí agenti. Pilotovi nabídli bohatství i slávu, ten však nakonec odmítl se slovy, že není zrádce.
Plán se zrodil ve chvíli, kdy americká ambasáda v Dominikánské republice dostala tip, že dvě Madurova letadla v této zemi právě procházejí opravami. Informace zaujala Edwina Lopeze, bývalého vojáka a tehdejšího pracovníka ministerstva vnitřní bezpečnosti, který právě vedl vyšetřování mezinárodních zločineckých gangů působících v Karibiku.

Navíc se pak ukázalo, že do Dominikánské republiky brzy dorazí i pět venezuelských pilotů, kteří měli opravené stroje dopravit zpět do vlasti. Lopez si tak nechal schválit tajnou operaci. Rozhodl se, že vyrazí na letiště La Isabela ve městě Santo Domingo a pokusí se s piloty navázat kontakt. To se podařilo, mluvil se všemi pěti. A ten nejvýše postavený, Bitner Villegas, se stal jeho hlavním cílem.

Válka? Brzy přijde pozemní akce, řekl Trump o operaci proti Venezuele

Plukovník venezuelského letectva a člen prezidentské čestné stráže se s americkým agentem dal do řeči, ale působil prý nervózně. Přesto mu Lopez po chvíli tlachání odkryl svou pravou identitu a předložil mu zdánlivě neodolatelnou nabídku: Pomoz nám dostat Madura do Spojených států a bude z tebe boháč milovaný davy, „venezuelský hrdina na správné straně dějin“.

Pilot si mohl vybrat, kam s Madurem odletí – mezi možnostmi bylo Portoriko nebo základna Guantánamo na Kubě. Villegas údajně nabídku nepřijal, agentovi však nechal své telefonní číslo. V následujících šestnácti měsících si pak oba muži vyměnili několik zpráv, přičemž Lopez, jenž mezitím odešel do důchodu, ujišťoval, že zmíněná nabídka stále platí.

„Pořád čekám na vaši odpověď,“ napsal mu například začátkem srpna podle agentury AP, která se o komplotu dozvěděla od tří současných a bývalých amerických úředníků a jednoho Madurova oponenta. Všichni hovořili pod podmínkou anonymity. Agentura také prověřila a ověřila komunikaci mezi pilotem a Lopezem.

Ten se minulý měsíc pilota pokusil oslovit ještě jednou a naposledy. To už však Villegas odpověděl stroze: „My Venezuelané jsme z jiného těsta. Zrádci jsme to poslední, co jsme,“ napsal prý ve zprávě a Lopezovo číslo si následně zablokoval.

U Venezuely přituhuje. USA potopily další pašeráky a vyslaly největší letadlovou loď

Po americkém pokusu vynervovat Villegase tím, že se na sítích objevila jeho fotka z jednání s americkým agentem – který byl z fotky odstřihnut – Venezuelan nebyl chvíli k nalezení. Později však vystoupil v pořadu venezuelské televize, kde ho ministr vnitra Diosdado Cabello vyzdvihl coby „neochvějného vlastence“, jehož případ jednoznačně dokázal, že venezuelskou armádu „nelze koupit“.

Americká diplomacie nicméně nabízí padesát milionů dolarů odměny tomu, kdo přijde s informacemi, které by vedly ke zatčení venezuelského prezidenta. Tvrdí totiž, že venezuelští pašeráci do USA dovážejí drogy na příkaz samotného Madura. Toho pak označuje za „narkoteroristu“. Vůdce latinskoamerické země tvrdí, že s drogovým byznysem nemá nic společného.

Máme pět tisíc ruských raket, abychom se postavili hrozbě z USA, varuje Maduro

A pět pilotů, kteří měli za úkol přivézt luxusní letouny zpět do Venezuely, odletělo bez nich. Bylo jim totiž řečeno, že letadla nemají potřebná povolení. Spojené státy později oba stroje zabavily, což Maduro označil za „nestydatou krádež“.

V Bílém domě se mezitím změnili obyvatelé, Joea Bidena vystřídal Donald Trump. Ten v boji proti Madurovi ještě přitvrdil a například povolil CIA, aby ve Venezuele dělala tajné operace. Američtí představitelé v soukromí médiím pak jasně potvrdili, že konečným cílem snah USA je sesazení Madura.

Americká armáda v Karibiku také soustředila desítky válečných lodí, stíhaček, špionážních letadel a na 10 tisíc členů námořní pěchoty. Minulý týden Pentagon oznámil, že do oblasti přesune i největší letadlovou loď světa USS Gerald R. Ford, která je schopna nést až devadesát letounů.

Během dvouměsíční operace zabila americká armáda při úderech proti lodím, které označila za pašerácké, ve vodách u Venezuely a Kolumbie skoro pět desítek lidí, podle Pentagonu narkoteroristů. Autoritářský prezident Maduro naproti tomu tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.

