V USA se policii přihlásil hoch, který zmizel před 8 lety. Utekl únoscům

Lidé v Newportu si ve středu ráno všimli mladého chlapce s modřinami v obličeji, jak se zmateně potloukal ulicemi sousedství. „Přišel k mému autu a zeptal se mě, jestli mu můžu pomoci,“ uvedl člověk, který přivolal policii. Hoch mu sdělil, že byl unesený a přeje si dostat se domů.

Po příjezdu policie mladík vypověděl, že se jmenuje Timmothy Pitzen a je mu čtrnáct let. Do Newportu údajně utíkal až z Cincinnati ve státě Ohio, kde jej dva muži drželi v motelu Red Roof Inn v městské části Sharonville. Hoch přes noc údajně uběhl téměř třicet kilometrů.

Timmothy Pitzen zmizel 11.června 2011 poté, co jej jako šestiletého jeho matka vyzvedla ze školy a vzala jej na neplánovaný výlet. Po třech dnech, ve kterých je bezpečnostní kamery zachytily v akvaparku a ZOO, byla Timmothyho matka nalezena mrtvá v hotelovém pokoji v Rockfordu ve státě Illinois.

Žena podle policie spáchala sebevraždu. Na místě zanechala dopis na rozloučenou, ve kterém stálo, že její syn je nyní s lidmi, kteří jej milují. „Nikdy jej nenajdete,“ vzkazoval dopis otci chlapce a dalším příbuzným, kteří po Timmothym poté roky pátrali.

Podle zdrojů CNN trpěla chlapcova matka depresemi a obávala se, že jí v probíhajícím rozvodovém řízení úřady odeberou syna, kterého velmi milovala, právě kvůli jejímu špatnému psychickému zdraví.

Čtrnáctiletý chlapec ve středu policii vypověděl, že jej téměř osm let drželi dva muži „podobní kulturistům.“ Jeden z nich měl na krku vytetovanou pavučinu, druhý měl tetování hada na paži. Muži řídili Ford SUV.

Vyšetřovatelé motel Red Roof Inn ihned prohledali, podezřelé však nenašli. Na místě údajně nezajistili ani žádné stopy, které by naznačovaly, že se tam mladý hoch někdy zdržoval. Chlapec nyní podstoupil testy DNA, které mají určit, zda jde skutečně o ztraceného Timmothyho Pitzena. Výsledky by měly být známé do 24 hodin.



