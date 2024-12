Ukrajina se chce dohodnout, tvrdí Trump. Dostane méně pomoci, naznačil

Vyjádření se objevila poté, co se nastupující hlava státu v Paříži setkala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump se vrátí do Bílého domu 20. ledna a jeho plány kolem ruské invaze na Ukrajinu jsou stále velmi nejasné. Neustále uvádí, že válku rychle ukončí, a dává najevo, že mu současná výše americké pomoci Ukrajině vadí, otevřeně však nemluví o jejím zastavení.

V televizním rozhovoru publikovaném v neděli dostal otázku, zda by se Ukrajina měla připravit na snížení americké pomoci po jeho inauguraci. „Možná, asi ano,“ odpověděl republikánský politik.

Vláda končícího amerického prezidenta Joea Bidena aktuálně stupňuje dodávky vojenského vybavení v očekávání změny kurzu po 20. lednu. V posledních týdnech oznámila nové balíky pomoci za stovky milionů až miliardy dolarů, přičemž od ruské invaze v únoru 2022 poskytla Kyjevu vojenskou podporu v hodnotě kolem 60 miliard dolarů (přes 1,4 bilionu Kč). Biden podporu stupňuje i jinými způsoby, zatímco se situace na bojišti nevyvíjí pro Ukrajince dobře.

Podle Trumpa by mělo nastat „okamžité příměří“ a „měla by začít vyjednávání“. Rusko je oslabeno nejen válkou na Ukrajině a „podobně by i Zelenskyj a Ukrajina chtěli uzavřít dohodu a ukončit to šílenství“, napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Zároveň se Trump obrátil přímo na ruského prezidenta Vladimira Putina. „Znám Vladimira dobře. Tohle je chvíle, aby jednal... Svět čeká!“ uvedl.

Trump se v sobotu setkal se Zelenským v Paříži, kam oba lídři dorazili na otevření rekonstruované katedrály Notre-Dame. Podle Zelenského se trojice shodla na přání ukončit válku co nejdříve a spravedlivě. Trump v předvolební kampani opakovaně prohlašoval, že v případě zvolení válku velmi rychle ukončí, možná ještě před svou inaugurací. V zářijové televizní debatě své plány shrnul tak, že kontaktuje obě strany a svolá je k rozhovorům.

Zda už Trump o věci mluvil s Putinem, není zcela jasné. Se zprávou o telefonátu před měsícem přišel deník The Washington Post, ovšem Kreml ji záhy popřel a Trump ji nikdy nepotvrdil.

„Nemluvil jste s prezidentem Putinem od té doby, co jste byl zvolen?“ ptala se jej v rozhovoru moderátorka Kristen Welkerová. „No, to bych nechtěl říct... Nechci o tom nic říkat, protože nechci udělat nic, co by mohlo bránit vyjednávání,“ řekl nastupující americký prezident.