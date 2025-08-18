Zelenskyj se sešel s Kelloggem, Trump před schůzkou v Bílém domě píše o poctě

  16:01aktualizováno  16:27
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se před pondělní ostře sledovanou schůzkou s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem a evropskými lídry v Bílém domě setkal s americkým zmocněncem pro Ukrajinu Keithem Kelloggem. Po jednání zopakoval, že Ukrajina je připravena produktivně pracovat na dosažení míru.

Válka na Ukrajině

„Jsme připraveni pokračovat v práci s maximálním úsilím, abychom ukončili válku a zajistili spolehlivou bezpečnost,“ řekl Zelenskyj. „Rusko lze přimět k míru pouze silou, a prezident Trump tuto sílu má,“ zdůraznil.

Trump se na své sociální síti Truth Social vyjádřil k blížící se schůzce. Přijetí skupiny evropských politiků je podle něj pro Spojené státy poctou. „Velký den v Bílém domě. Nikdy jsme tu neměli tolik evropských lídrů najednou. Je to pro Ameriku velká pocta!!! Uvidíme, jaké budou výsledky,“ napsal americký prezident.

Ukrajina do NATO nevstoupí, Krym nezíská, píše Trump před schůzkou se Zelenským

Státníci budou hovořit o výsledcích Trumpovy páteční schůzky s ruským diktátorem Vladimirem Putinem na Aljašce a o možnostech ukončení rusko-ukrajinského konfliktu.

Trump přijme ukrajinského prezidenta v 19:15 SELČ a poté se k nim přidají zástupci Evropské unie, včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italské premiérky Giorgii Meloniové a finského prezidenta Alexandera Stubba.

Přítomen bude i britský premiér Keir Starmer a šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Společné jednání všech má začít v 21:00 hodin SELČ. Zelenskyj se před jednáním s Trumpem ještě zúčastní „přípravné schůzky“ s von der Leyenovou a dalšími evropskými partnery, uvádí kalendář von der Leyenové zveřejněný na stránkách Evropské komise.

Zelenského vysoké sázky. Trumpa může přesvědčit, když bude jako Putin

„Musíme to udělat správně. Musíme zajistit, aby nastal mír, aby byl trvalý, spravedlivý a čestný,“ řekl Starmer ve videu zřejmě natočeném cestou do Washingtonu.

Ruské útoky na Ukrajinu z pondělní noci, při nichž v Charkově a Záporoží zahynulo dohromady nejméně deset lidí, označil Zelenskyj za „demonstrativní a cynický“ krok Moskvy před jeho schůzkou s Trumpem, jejímž cílem je hledat cestu k ukončení války na Ukrajině. Tu Rusko rozpoutalo před více než třemi lety.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se zmocněncem amerického prezidenta pro válku na Ukrajině Keithem Kelloggem před společným jednáním (20. února 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní videokonference s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o plánované schůzce v Bílém domě. (17. srpna 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní videokonference s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o plánované schůzce v Bílém domě. (17. srpna 2025)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní videokonference s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o plánované schůzce v Bílém domě. (17. srpna 2025)
Zeptejte se prezidenta. Pavel v živém vysílání opět zodpoví dotazy veřejnosti

Petr Pavel bude opět odpovídat na dotazy veřejnosti ve čtvrtém díle pořadu Zeptejte se prezidenta. Přímý přenos můžete sledovat živě od 18:00 na iDNES.cz. Hlava státu v minulosti odpovídala na dotazy...

18. srpna 2025  14:27

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

18. srpna 2025  14:24

