Pondělní vrcholné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s evropskými státníky, včetně ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského. A také francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který některá média zaujal alespoň podle fotek tím, že se až tak tolik nebavil, jako jeho kolegové. Zatímco ostatní se mnohdy kolektivně smáli, on často zachovával kamennou tvář.
Markantní to bylo zejména při pózování pro „family photo“ před čekajícími fotoreportéry. Zatímco ostatní ještě švitořili, Macron vypadal jak z muzea voskových figurín. Ruku zapomněl v kapse, což z hlediska etikety se vnímá jako faux-pas.
Macron se neusmíval ani před novináři, jimž prozradil, že Moskvě příliš nevěří a že by se měly proti ní připravit další případně sankce, pokud by z mírového procesu opět cukla.
Macron příliš zprostředkovatelskému úsilí Donalda Trumpa nevěří. Obává se, že Rusku americký prezident až příliš nadržuje.
Své pochyby konzultuje průběžně se svými evropskými partnery. Britský premiér Keir Starmer, ke kterému se na fotce Macron obrátil, po jednání řekl novinářům, že přece jen věčí v zásadní průlom.
V Bílém domě chyběl polský premiér Donald Tusk, na fotce z jednání v Tiraně v květnu úplně vlevo. Polsko se přitom považuje za jednoho významného člena koalice ochotných, tedy zemí, které Ukrajinu prakticky bezvýhradně podporují.
Macron si prostor pro dobrou náladu v Bílém domě ale přece jen nechal. To když Trum provázel své hosty chodbami Bílého domu. Snad byl hostitel spokojen se svým obrazem napravo od Zelenského.
Trump je na své zobrazení poměrně háklivý. Tento obraz z coloradského parlamentu ostře kritizoval. Je na něm o dost obéznější.
Trumpův obraz nakonec ze zdi zmizel. Prázné místo o to více zaujalo turisty, kteří si ho s potěšením vyfotili.
Mnohem uvolněnější je Macron mimo USA. Zde se vítá s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
A zde pobaveně pomrkává na britskou princeznu Catherine, familiérněji v tisku pojmenovávanou také jako Kate.
