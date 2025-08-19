Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...
Útok na izraelskou ambasádu v Berlíně plánoval osmnáctiletý mladík s ruským pasem, informovala prokuratura v Berlíně, která na něj podala obžalobu. Muž byl v kontaktu s teroristickou organizací...
Ač dcera slavných herců stála před kamerou už jako školačka, proslulost jí přinesla až erotická trilogie Padesát odstínů šedi, temnoty a svobody. První díl točila Dakota Johnsonová v pětadvaceti,...
Po letní třítýdenní pauze se sešla vláda Petra Fialy. „Je tu aspoň nějaká šance na mír a na ukončení bojů,“ řekl po jednání kabinetu premiér Fiala. „Teď se ukáže, jestli má Vladimir Putin zájem...
Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...
Vrchní soud v Praze dopsal rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo, v němž uvádí, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš a Jana Nagyová spáchali dva trestné činy – dotační podvod a poškození finančních zájmů EU....
Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma...
V kauze související s pronájmem odpočívadla Jamenský potok na dálnici D1 na Vysočině odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil podmíněný trest pro bývalého výkonného ředitele Ředitelství silnic a dálnic...
Americká vláda uzavřela bilaterální dohody s Ugandou a Hondurasem o přijímání migrantů deportovaných ze Spojených států. Uganda převezme nespecifikovaný počet migrantů z afrických a z asijských zemí....
V rozsáhlém případu výroby a prodeje pervitinu navrhla státní zástupkyně u soudu v Liberci trest 14 let vězení pro Michala Votavu, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem drogového gangu....
Hodně rušno bylo ve středu dopoledne v centru Frýdku-Místku. Muž se tam pokusil vyloupit banku, ale když neuspěl, dal se na útěk. Ani to mu nepomohlo, přivolaní policisté ho brzy zadrželi.
Obchodní partner státního Vojenského technického ústavu (VTÚ), německá firma Aaronn, čelil sofistikovanému kybernetickému útoku. Ústav od napadené společnosti dostal podvodnou zálohovou fakturou,...
Americký prezident Donald Trump se zavázal vydat výkonný příkaz k ukončení používání korespondenčních hlasovacích lístků a hlasovacích strojů před volbami do Kongresu v polovině volebního období v...