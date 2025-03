USA už nezajímá vyšetřování ruské invaze, Putina k odpovědnosti nepoženou

13:09

Americké ministerstvo spravedlnosti informovalo evropské činitele, že USA opouštějí skupinu vytvořenou pro to, aby vyšetřovala lidi odpovědné za invazi na Ukrajinu, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina. Uvádí to list The New York Times, podle něhož zpráva naznačuje, že Spojené státy se nebudou snažit pohnat Putina k odpovědnosti za zločiny, jež Rusko na Ukrajině spáchalo.