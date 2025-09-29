Neexistují žádná útočiště. Trump souhlasí s útoky v hloubi Ruska, tvrdí Kellogg

Autor:
  10:53
Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg prohlásil, že prezident Donald Trump souhlasí s tím, aby Kyjev prováděl útoky dlouhého doletu na ruském území. Stanici Fox News ale zároveň řekl, že Ukrajina bude pro takové údery potřebovat povolení případ od případu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulém týdnu požádal Trumpa o střely dlouhého doletu Tomahawk.
Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg ve Varšavě. (18. února...

Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg ve Varšavě. (18. února 2025) | foto: Kacper PempelReuters

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se zmocněncem amerického prezidenta...
Americká střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
16 fotografií

„Zastává prezident názor, že Ukrajina může provádět útoky na dálku do Ruska? Schválil to?“ otázala se Kellogga moderátorka Fox News. „Myslím, že po přečtení toho, co řekl Trump, viceprezident J. D. Vance a také ministr zahraničí Marco Rubio, je odpověď ano. Využijte schopnost zasáhnout do hloubky, nejsou žádná útočiště,“ uvedl zvláštní vyslanec.

Při odpovědí na doplňující otázku, zda mají ukrajinské síly povolení tímto způsobem používat zbraně dodané USA, už ale tak jistě nepůsobil.

„Je to smíšené. Někdy povolení dostanou, někdy ne. Konečné rozhodnutí o tom, zda Ukrajina může provádět údery dlouhého doletu na území Ruska, leží na Trumpovi v každém jednotlivém případě. Je to vrchní velitel americké armády,“ poznamenal.

Zelenskyj požádal Trumpa o střely Tomahawk, chce přimět Rusko k míru

Kellogg potvrdil, že ukrajinský prezident Zelenskyj v minulém týdnu požádal Trumpa o americké naváděné střely Tomahawk, které mají dolet až 2 500 kilometrů. Podle zvláštního vyslance ale o této žádosti dosud nepadlo žádné rozhodnutí. Vance v neděli uvedl, že USA dodávky zvažují s ohledem na to, že Moskva stále odmítá příměří.

Trumpův předchůdce Joe Biden povolil loni Ukrajině používat proti cílům na ruském území americké střely ATACMS s doletem 300 kilometrů. Trump tehdy toto rozhodnutí ostře kritizoval.

Válka na Ukrajině

Rusko v noci zaútočilo na Kyjev. (28. srpna 2025)
Nad silnicí poblíž frontového města Kosťantynivka jsou nainstalovány sítě proti dronům. (25. srpna 2025)
Civilisté nesou lahve s vodou ve městě Kosťantynivka. (25. srpna 2025)
Dělníci staví obrněný transportér v dílně společnosti Ukr Armo Tech na neznámém místě na Ukrajině. (16. června 2025)
321 fotografií

Zelenskyj v pátek portálu Axios řekl, že Ukrajina už nyní může udeřit hluboko na ruském území svými drony, ale mnoho vojenských cílů má podle něj sofistikovanou protivzdušnou obranu, kterou je s bezpilotními letouny obtížné prolomit.

Střely Tomahawk jsou také mnohem rychlejší než drony a jejich úder je ničivější. Ukrajina o ně v uplynulém roce vyjádřila zájem několikrát, ale podle Axiosu je to jediný systém, jejž Trump zatím nedovolil prodat spojencům v NATO, kteří nyní zbraně od USA pro Ukrajinu nakupují.

Ukrajina se ruské invazi brání i s pomocí ve formě vojenského vybavení od svých spojenců. Ukrajinci zároveň sami vyvíjejí vlastní zbraně. Neochotu partnerů ohledně poskytnutí zbraní dlouhého doletu se snaží obejít vývojem vlastních systémů, jako je zbraň Paljanycja nebo střela s plochou drahou letu Flamingo, ale těm chybí desítky let zkušeností, které má Tomahawk, podotkl Axios.

Vstoupit do diskuse

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Dozimetr, den šestý. Kučera z dopravního podniku u soudu odmítl vinu

Po víkendové pauze u soudu opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá další muž z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP), bývalý šéf právního odboru Dalibor Kučera podle obžaloby...

29. září 2025,  aktualizováno  10:57

Neexistují žádná útočiště. Trump souhlasí s útoky v hloubi Ruska, tvrdí Kellogg

Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg prohlásil, že prezident Donald Trump souhlasí s tím, aby Kyjev prováděl útoky dlouhého doletu na ruském území. Stanici Fox News ale zároveň řekl, že...

29. září 2025  10:53

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

Petr Pavel jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem o střetu zájmů, Čapím hnízdě i povolební strategii. „Prezident pozval předsedu nejsilnější opoziční strany na Pražský hrad, aby ho požádal o...

29. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:47

Cybertruck i vtipy s Klausem. Jak Turek v Brně soupeřil s lovci a vyprodal hospodu

„Kdo je žena filmového Supermana?“ láme si hlavu soutěžící z davu, zatímco naproti zkušený lovec Lišák už zvedá kartu se správnou odpovědí. Zelný trh v Brně v sobotu odpoledne zaplnily hvězdy...

29. září 2025  10:46

Volební kalkulačka 2025: zjistěte, ke které straně máte nejblíž

Stále váháte, které straně nebo hnutí dáte v pátek nebo v sobotu svůj hlas? S rozhodnutím pomůže volební kalkulačka, kterou připravilo občanské sdružení KohoVolit.eu. Abyste zjistili, ke kterému...

29. září 2025  10:36

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

29. září 2025  10:34

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

29. září 2025  10:33

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

29. září 2025  10:31

Zloději paralyzovali MHD v Trenčíně, z autobusů ukradli katalyzátory

Krádež katalyzátorů z autobusů vyřadila z provozu část vozidel městské hromadné dopravy ve slovenském Trenčíně. Podle policie zloději ukradli součástky z autobusů na parkovišti vozidel MHD. Případ...

29. září 2025  10:26

Slzy, objetí i spousta díků. Mladá žena po letech poznala své zachránce

Mimořádně emotivní moment prožila v minulém týdnu slečna Jesika v Brně. Její kamarád pro ni přichystal setkání se zdravotníky, kteří jí před třinácti lety po zástavě srdce zachránili život. Jesika do...

29. září 2025  10:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Triumf proevropských sil v Moldavsku. Proruská opozice chystá protesty

Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové získala v nedělních volbách v Moldavsku více než 50 procent hlasů, uvedla ústřední volební komise po sečtení více než 99,5...

29. září 2025  6:32,  aktualizováno  10:20

Otázka na zrušení práva veta v EU vyvolala zmatek. Pro byli jen Rakušan a Hřib

Případné zrušení práva veta v zahraničněpolitických otázkách Evropské unie přineslo do nedělní superdebaty lídrů politických stran na České televizi zmatek. Moderátorka Marcela Augustová vyzvala...

29. září 2025  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.