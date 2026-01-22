Evropu v Davosu zkritizoval i Zelenskyj. Konejte, nespoléhejte na jiné, apeloval

Zelenskyj se ve svém projevu po setkání s Trumpem mimo jiné pozastavil nad tím, že Evropa není schopná zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako činily Spojené státy s tankery s ropou z Venezuely.
Zelenskyj v úterý řekl, že chce přijet na zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu jen tehdy, pokud by tam s USA podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o obnově země. Ve středu ale Trump oznámil, že se se Zelenským setká.
Americký prezident ve středu také řekl, že chce zastavit krveprolití na Ukrajině a že jedná také s Putinem. Šéf Kremlu i Zelenskyj chtějí podle nynějšího Trumpova názoru téměř čtyřletou válku ukončit.
Trump ve čtvrtek těsně před setkáním se Zelenským řekl, že úsilí zastavit válku míří k závěru. Americký prezident dopoledne v Davosu podepsal dokumenty, kterými byla formálně ustavena Rada míru.
Ta bude nejprve dohlížet na prosazování míru v palestinském Pásmu Gazy, později se ale chce věnovat i dalším konfliktům.
V projevu před ceremonií Trump řekl, že se domníval, že dosáhnout míru mezi Ukrajinou a Ruskem bude snadné. „Ale ukázalo se, že to bude pravděpodobně nejtěžší,“ prohlásil.
|
Ukrajinci mrznou. Kvůli ruským útokům na elektrárny je trápí omrzliny a podchlazení
Na cestě do Moskvy je nyní americký tým vyjednavačů vedený prezidentovým zmocněncem Stevem Witkoffem.
Trump po schůzce se Zelenským řekl, že s Putinem se američtí diplomaté sejdou v pátek. O chystané schůzce Witkoffa s šéfem Kremlu ve čtvrtek hovořil i Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.