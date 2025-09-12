S Putinem mi dochází trpělivost, a dochází rychle, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že mu dochází trpělivost s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Trump se od lednového návratu do Bílého domu snaží zprostředkovat mír na Ukrajině, kam v únoru 2022 na Putinův rozkaz vpadla ruská armáda. Zatímco Ukrajina opakovaně souhlasila s americkým návrhem na bezpodmínečné příměří, Moskva na to nepřistoupila.
„Docela dochází, dochází rychle,“ řekl Trump stanici Fox News ohledně míry své trpělivosti s ruským vůdcem, jenž pokračuje v agresi proti Ukrajině. Trump v kampani před loňskými prezidentskými volbami ve Spojených státech prohlašoval, že válku na Ukrajině ukončí velmi rychle.

Od lednového návratu do Bílého domu se mu to však nepodařilo, nepomohlo ani osobní setkání s Putinem v polovině srpna na Aljašce.

Jsme silní a takhle budeme válčit. Rusové svými manévry vysílají poselství Západu

Rusko naopak zesiluje své vzdušné útoky na Ukrajinu a Trump své rozčarování z ruského přístupu už dal najevo několikrát.

Dopady ruské války na Ukrajině v noci na středu pocítilo Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance. Polsko zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony.

Poláky pobouřila Trumpova slova. Ne, ruské drony nepřiletěly omylem, vzkázali

Zatímco Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unii či Ukrajiny hovoří o ruském záměru. V pátek večer SELČ se kvůli průniku dronů nad Polsko mimořádně sejde na žádost Varšavy Rada bezpečnosti OSN.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

