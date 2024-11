Severokorejci se zapojují do bojů na Ukrajině, potvrdili Američané

Vojáci, kteří se účastní výcviku na základně speciálních operací Korejské lidové armády. (2. října 2024) | foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP / Profimedia, Profimedia.cz

Zároveň podle agentury Reuters vyjádřil obavy z toho, že se Rusko rozhodlo využit severokorejské vojáky pro své válečné cíle na Ukrajině.

„Více než 10 000 severokorejských vojáků bylo posláno na východ Ruska, většina z nich se přesunula daleko na západ do Kurské oblasti, kde se začali zapojovat do bojových operací s ruskými silami,“ uvedl mluvčí americké diplomacie Vedant Patel. O střetech s vojáky z KLDR hovoří ukrajinští představitelé už několik dní.

Ukrajinská armáda v srpnu překvapivě pronikla do ruské Kurské oblasti a obsadila tam stovky kilometrů čtverečních ruského území. Kyjev podle médií mimo jiné doufal, že touto ofenzivou přinutí Moskvu přemístit jednotky z východu Ukrajiny a zpomalí tam tak ruský postup. Tlak ale nepovolil.

Dalším důvodem ukrajinského postupu by mohla být snaha získat páku pro případná vyjednávání s Moskvou. Rusům se od té doby podařilo část ztraceného území získat zpět, informace o dění v oblasti jsou ale kusé.

List The New York Times (NYT) v neděli s odkazem na americké a ukrajinské činitele napsal, že Rusko shromáždilo v Kurské oblasti na 50 000 vojáků, včetně posil ze Severní Koreje, na protiofenzivu s cílem dobýt zpět území obsazené Ukrajinci. Podle Američanů dokázali Rusové vytvořit nový kontingent, aniž by stáhli jednotky z východu Ukrajiny.