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Dohoda o ruské naftě rozbila jednání o míru, schůzka v Miami skončila předčasně

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  8:38aktualizováno  9:20
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner po společné tiskové konferenci v Kyjevě. (6. září 2026) | foto: Valentyn OgirenkoReuters

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Jednání zástupců USA, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně. Stalo se tak po překvapivém ujednání prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Dohodu kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Jednání v Miami skončila dříve, než se plánovalo. ‚Druhý den nebude,‘ říkají mi zdroje,“ napsal Alex Raufoglu z stanice RFE/RL na síti X.

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff uvedl, že páteční jednání Spojených států se zástupci Ukrajiny, Evropy a Severoatlantické aliance v Miami o možnosti ukončení války na Ukrajině bylo konstruktivní a diplomatické úsilí bude pokračovat.

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Jednání se podle Witkoffa týkalo mimo jiné krátkodobých opatření zaměřených na připravenost na nadcházející zimu, včetně odolnosti ukrajinské energetiky a vývozu obilí, a bezpečnostních záruk.

Dotkla se ale i dlouhodobých uspořádání zajišťujících bezpečnost Ukrajiny a Evropy s cílem předcházet příštím konfliktům a podpořit poválečnou obnovu a hospodářskou prosperitu Ukrajiny, včetně jejího vstupu do EU.

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Jednání bylo podle zmocněnce přínosné a pomohlo určit oblasti k dalšímu zkoumání před dalšími kontakty USA s Ruskem.

Jednání v Miami se konalo ve stejný den, kdy Trump po telefonátu s Putinem překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty, v dalších měsících pak budou následovat ještě vyšší dodávky. Zelenskyj toto ujednání kritizoval.

Ukrajinský prezident v pátek uvedl, že zmírnění protiruských sankcí bez jasné a trvalé dohody o deeskalaci je projevem očividné slabosti. Podle něho ujednání jen umožní Rusku zabít více lidí a způsobit větší škody.

Zelenskyj zdůraznil, že vůči Rusku je třeba tvrdost a že je třeba uvést do praxe odsouhlasené sankce podle amerického zákona, který je odkazem zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. Smyslem balíku sankcí je dostat Rusko pod tlak, a tím ho přinutit ukončit válku.

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Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinerie. Zároveň tvrdí, že za růst cen není odpovědná mezi Američany nepopulární válka s Íránem, kterou USA a Izrael zahájily na konci února.

Kyjev údery na ruské rafinerie hájí a uvádí, že se tímto způsobem snaží omezit schopnost Moskvy financovat invazi. Ukrajina opakuje, že je připravena k symetrickému zklidnění útoků na ruský energetický sektor, pokud se Rusko zachová stejně.

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