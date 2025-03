Trump se opět ohání třetí světovou válkou, Ukrajina přišla o satelitní snímky

Trump o riziku třetí světové války hovořil také minulý týden na schůzce s ukrajinským prezidentem Volodmyrem Zelenským v Bílém domě, která skončila roztržkou. „Hazardujete s dalším světovým konfliktem,“ prohlásil.

Americký prezident nyní řekl, že měl vždy dobrý vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který podle něj při vyjednávání o ukončení války bude velkorysejší, než by musel. „S Ukrajinou se mi jedná hůře,“ konstatoval při pátečním vystoupení v Oválné pracovně.

K Rusku se v posledních týdnech prezident Spojených států vyjadřoval výrazně vstřícněji, v pátek ale Moskvě také pohrozil zavedením cel a rozsáhlých sankcí, včetně těch týkajících se bankovního sektoru, dokud nebude uzavřeno příměří a mírová dohoda.

Americký prezident, jehož vztah se Zelenským je napjatý, tento týden pozastavil vojenskou pomoc Ukrajině a přerušil také sdílení informací s ukrajinskou rozvědkou. Na dotaz novinářů, jestli toho Putin nevyužívá, odvětil, že dělá to, co by dělal kdokoliv jiný, a sice, že Ukrajinu zasahuje tvrději než dosud.

Ukrajina v noci na pátek čelila rozsáhlému útoku ze strany Ruska, při němž na východoevropskou zemi směřovalo 67 střel a 194 dronů.

„Neví, jak ukončit válku, já to vím,“ podotkl pak Trump na adresu Evropy. Kdyby nebyl prezidentem, byla by podle něj nulová šance, že válka skončí. Rusko, které konflikt před třemi roky vyvolalo, podle něj válku ukončit chce, a myslí si, že i Ukrajina, i když u ní dal najevo jisté pochyby.

Pozastavení americké pomoci následovalo po schůzce Trumpa se Zelenským v Bílém domě, která minulý týden skončila předčasně poté, co Zelenskyj čelil tvrdé kritice Trumpa a viceprezidenta J.D. Vanceho.

Ukrajina satelitní snímky využívala v boji

Americká vláda v pátek uvedla, že Ukrajincům pozastavila také přistup do programu, který sdílí satelitní snímky nepodléhající utajení s americkými činiteli a jejich mezinárodními partnery. Krok omezí Kyjevu přístup k snímkům, které využíval v boji proti ruským invazním silám.

Americká Národní agentura pro geoprostorové zpravodajství (NGA) agentuře AP sdělila, že rozhodnutí bylo učiněno kvůli „nařízení administrativy o podpoře Ukrajiny“, aniž uvedla bližší podrobnosti. Poskytovatel satelitních snímků Maxar Technologies také sdělil, že se americká vláda rozhodla Ukrajině „dočasně pozastavit“ přístup.

Ukrajinský server Militarnyj o zablokování přístupu k snímkům informoval jako první, přičemž krok přičetl „zákazu vlády Spojených států sdílet zpravodajská data s Ukrajinou“.