Na řízení o žalobě na Trumpa nepřijdeme, vzkázal Kongresu Bílý dům

Demokraté to označují za nepřípustné zatahování cizího státu do kampaně před prezidentskými volbami, které Američany čekají příští rok v listopadu. Biden je favoritem mezi demokraty usilujícími o nominaci do klání s Trumpem.



Vyšetřování Trumpa je „naprosto neopodstatněné“ a nespravedlivé, vzkázal poradce Bílého domu Pat Cipollone předsedovi právního výboru Sněmovny reprezentantů Jerroldu Nadlerovi.

„Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová nařídila demokratům, aby v přípravě impeachmentu pokračovali, ačkoli váš výbor si nevyslechl jediný důkaz,“ uvedl Cipollone v dopise Nadlerovi, z něhož citovala agentura Reuters. Impeachment je anglický výraz pro řízení o odvolání prezidenta.

„Tento proces je nespravedlivý a my nevidíme jediný důvod, proč bychom se ho měli účastnit,“ řekl podle agentury Reuters další vysoký představitel vlády. „Předsedkyně Sněmovny reprezentantů již sdělila předem stanovený výsledek a nedala nám možnost předvolat žádné svědky,“ dodal.

Právní výbor stejně jako ostatní sněmovní orgány ovládají opoziční demokraté, k nimž patří i Pelosiová. Výbor začal projednávat ústavní žalobu ve středu. Ve čtvrtek Pelosiová v projevu k národu oznámila, že demokraté zahajují přípravu konkrétního znění ústavní žaloby na Trumpa.

Podle stanice CNN by členové právního výboru měli o žalobě hlasovat v týdnu od 9. prosince. Celá Sněmovna reprezentantů by pak mohla o žalobě rozhodovat v předvánočním týdnu po 16. prosinci. Poté se žaloba dostane k projednání Senátu. Tam však Trumpovi republikáni mají většinu a je krajně nepravděpodobné, že by návrh zbavit prezidenta úřadu podpořili.

Trump chtěl podle kritiků nátlakem na Kyjev získat kompromitující informace na Bidena a/nebo jeho syna Huntera, který působil v ukrajinské firmě. Vyšetřováním Bidena ze strany Ukrajiny podmínil Trump americkou vojenskou pomoc této východoevropské zemi, řekl v listopadu v Kongresu americký diplomat v Kyjevě David Holmes.

Plán vyšetřování Trumpa prošel Sněmovnou (video z 31.10.2019):