Pokrok k míru závisí na Rusku, shodli se Ukrajinci s Američany na Floridě

Jednání mezi zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a tajemníkem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem budou pokračovat i v sobotu.
„Obě strany se shodly, že skutečný pokrok k jakékoli dohodě závisí na připravenosti Ruska ukázat skutečný zájem o trvalý mír, včetně kroků k deeskalaci a ukončení zabíjení,“ uvádí prohlášení americké diplomacie.
Witkoff s Umerovem jednal už ve čtvrtek, kdy podle médií ukrajinského představitele informoval o své úterní schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Američtí vyjednavači Putinovi předložili upravený americký plán na ukončení války, na jehož podobě se podíleli zástupci Kyjeva i evropských zemí.
Ukrajina se ruské invazi brání od února 2022 a původní podoba amerického plánu byla vnímána jako velmi vstřícná k Rusku.