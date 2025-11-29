Ukrajinci míří do USA na jednání o míru. Delegaci nečekaně vede jiný muž

  15:51
Na cestě do Spojených států je ukrajinská delegace, kterou vede tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Cílem je vypracovat kroky potřebné k ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov s prezidentem Zelenským (6. září 2024)

Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov s prezidentem Zelenským (6. září 2024) | foto: Profimedia.cz

Tým, který jedná s USA o plánu Washingtonu na ukončení války, dosud vedl Andrij Jermak. Toho ale Zelenskyj v pátek odvolal z funkce šéfa prezidentské kanceláře.

„Ukrajina pokračuje v maximálně konstruktivní spolupráci s Amerikou a počítáme s tím, že výsledky schůzek v Ženevě budou nyní dopracovány ve Spojených státech,“ uvedl nyní Zelenskyj na sociální síti.

„Byl jsem zneuctěn.“ Vlivný Jermak po rezignaci oznámil, že jde na frontu

Spojené státy po konzultacích s ruskými činiteli před časem připravily osmadvacetibodový plán k ukončení bojů, který počítá s významnými ústupky ze strany Kyjeva.

Minulou neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto jednáních podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav.

Šéf Bílého domu tento týden také oznámil, že ve snaze finalizovat dohodu vysílá do Moskvy svého zvláštního zmocněnce Steva Witkoffa, který se tam příští týden setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Rána pro Zelenského

Ukrajinský prezident mezitím v Kyjevě odvolal z funkce šéfa své kanceláře Andrije Jermaka, který vedl ukrajinský vyjednávací tým při rozhovorech v Ženevě. Učinil tak poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u tohoto prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.

Agentura AP vývoj v Kyjevě označila za ránu pro prezidenta Zelenského. Podle ní to ohrožuje Zelenského vyjednávací strategii v době, kdy je Ukrajina pod silným tlakem Washingtonu, aby podepsala mírovou dohodu.

Podobně situaci komentuje agentura Reuters, podle níž se ukrajinský prezident nachází v nejobtížnější politické a vojenské situaci od prvních dnů ruské invaze z února 2022.

Rusko pomalu, ale setrvale postupuje ve svém válečném tažení na východě Ukrajiny a kvůli korupčnímu skandálu týkajícímu se energetiky nedávno skončili dva ukrajinští ministři, přičemž opozice požaduje demisi celé vlády.

Ukrajina si nemohla jaderné zbraně nechat. Byl by z ní vyvrhel, říká historik

Úřady důvod prohlídek u Jermaka nesdělily, podle médií by mohly souviset se zmíněnou úplatkářskou kauzou. Jermak dosud nebyl z ničeho oficiálně obviněn. Po skandálu se ovšem rozhodl narukovat na frontu, aby „nezpůsoboval Zelenskému problémy“.

Umerov vedl ukrajinský vyjednávací tým už v minulosti, ještě v roli ministra obrany letos šéfoval ukrajinské delegaci, která v Istanbulu jednala s ruskými představiteli. Znepřátelené strany se při několika setkáních dohodly na výměně válečných zajatců a návratu těl padlých bojovníků.

