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USA budou po Evropě chtít zaplatit za Bidenovu vojenskou pomoc Ukrajině
Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
USA budou po Evropě chtít zaplatit za Bidenovu vojenskou pomoc Ukrajině
Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc pro Ukrajinu získanou od vlády demokratického prezidenta Joea Bidena. Ve čtvrtek to uvedl šéf Bílého domu Donald Trum....
Státní zastupitelství nedalo parlamentní komisi spis k Dozimetru, Rajchl se zlobí
Šéf parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr Jindřich Rajch se zlobí, že vrchní státní zastupitelství neposkytlo komisi spis ke kauze Dozimetr, který je k její činnosti podle Rajchla...
Opozice navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti
Strany sněmovní opozice předaly Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který prosadila vláda Andreje Babiše (ANO). Po přehlasování veta prezidenta vládní většinou...
Anonym vyhrožuje bombou v Psychiatrické nemocnici Dobřany, zasahuje policie
Policisté zasahují v budově Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Anonym oznámil na linku 158, že tam uložil bombu. „Prosíme o respektování našich pokynů, v tuto chvíli na místě probíhá bezpečnostní...
Torzo vyhořelé budovy v baťovském areálu nelze zachovat, demolice bude pokračovat
Společně s významnými architekty, umělci a za podpory památkové péče hledala firma Cream cestu, jak ponechat část vyhořelé budovy ve zlínském továrním areálu jako autentickou připomínku její historie...
Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie
Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Žena odešla ráno ze svého bydliště, do zaměstnání v Ostravě však nedorazila a...
Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření
Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o...
Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...
Vltavská kaskáda zvládne i bez deště plnit řeky několik měsíců, tvrdí vodohospodáři
Ve vltavské kaskádě je i přes extrémní hydrologické sucho vody dostatek. Orlická přehrada v pátek kvůli poklesu hladiny na 334,6 metru nad mořem sníží odtok a poprvé v historii využije Povodí Vltavy...
Zdrogovaný muž jel 170 km/h, vytlačoval auta a ohrozil chodkyni. Skončil ve vazbě
Ujížděl rychlostí až 170 kilometrů za hodinu, jedno auto naboural, několik dalších ohrozil a málem srazil chodkyni. Policisté na Českolipsku pronásledovali piráta silnic, který neměl řidičský průkaz...
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Trump se chystá začít stavět vítězný oblouk ve Washingtonu bez povolení
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá do dvou týdnů zahájit výstavbu 76metrového vítězného oblouku ve Washingtonu, oznámil ve čtvrtek ministr vnitra Doug Burgum. Chce tak...
Macinka navštíví ministerstvo životního prostředí. Zajímá ho, jak se daří plnit program
Vicepremiér a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v pátek navštíví ministerstvo životního prostředí. S vedením úřadu chce jednat o jeho agendě, dalším směřování i plnění vládních programových...