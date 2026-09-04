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USA budou po Evropě chtít zaplatit za Bidenovu vojenskou pomoc Ukrajině

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  11:48

Donald Trump (24. srpna 2026) | foto: Reuters

Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc pro Ukrajinu získanou od vlády demokratického prezidenta Joea Bidena. Ve čtvrtek to uvedl šéf Bílého domu Donald Trum. Zároveň opět popřel zprávy, že se USA ve válce s Íránem potýkají s vyčerpanými zásobami munice.

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