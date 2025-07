Hegseth jako žába na prameni. Zbraně pro Ukrajinu zastavil, aby se zalíbil Trumpovi

Když se v úterý na jednání vlády ptali prezidenta Donalda Trumpa, zda schválil zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, popřel to a řekl, že Spojené státy budou zbraně Ukrajincům posílat i nadále. A když na něj zatlačili, kdo tedy nečekanou pauzu schválil, odvětil: „Já nevím, proč to neřeknete vy mně?“ Správnou odpovědí je ministr obrany Hegseth.

Právě šéf Pentagonu o zastavení amerických zbraňových dodávek rozhodl, aniž o tom informoval jak šéfa Bílého domu, tak zvláštního vyslance USA na Ukrajinu Keitha Kellogga nebo ministra zahraničí Marca Rubia. Oba se o této novince dozvěděli až z tisku, píše CNN s odkazem na pět zdrojů obeznámených se situací uvnitř Trumpovy vlády.

Letos je to přitom už podruhé, co Hegseth vydal takový pokyn a překvapil tím své kolegy. Poprvé zbraňové dodávky zastavil v únoru, tehdy se však rozhodnutí ještě stihlo zrušit. Nyní poprask zkrotil až Trump, který v pondělí ujistil, že ukrajinská armáda zbraně nachystané na základnách v Polsku dostane navzdory ministrovu zákazu. Zbraně, které Ukrajině „přiklepla“ minulá vláda pod vedením prezidenta Joea Bidena, už totiž byly na cestě, když je Hegseth zarazil.

Mluvčí Pentagonu tisku řekl, že „ministr Hegseth poskytl prezidentovi podklady pro vyhodnocení dodávek vojenské pomoci a posouzení stávajících zásob“. „Toto úsilí se koordinovalo napříč celou vládou,“ dodal. Mluvčí Bílého domu pak na otázku, zda Hegseth předem informoval Bílý dům, řekla, že Pentagon přezkoumal stávající stav, „aby zajistil, že veškerá podpora směřující do všech cizích zemí je v souladu s americkými zájmy“.

Trump se podle ní „rozhodl pokračovat v poskytování obranných zbraní Ukrajině, aby pomohl zastavit zabíjení v této brutální válce“ a Pentagon prý ujistil, že na tom aktivně pracuje. „Prezident má plnou důvěru v ministra obrany,“ dodala. Dva ze zdrojů americké stanice pak za Hegsethovým přešlapem vidí fakt, že ministr kolem sebe nemá žádného poradce nebo personálního ředitele, který by ho vyzval, aby takto významný krok nejdřív projednal s ostatními resorty.

Putin Trumpa rozladil

Prezident pak ministra vybídl, aby okamžitě obnovil alespoň některé dodávky, například střely pro systémy protivzdušné obrany Patriot, které mají zásadní význam pro ochranu ukrajinských civilistů před nekončícími raketovými a dronovými útoky z Ruska. V telefonickém rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se Trump snažil zmenšit svou roli v celém incidentu, byť ještě o pár dní dříve říkal, že jeho předchůdce Biden dal Ukrajině „příliš mnoho zbraní“.

Ostatně i státníci, kteří se zúčastnili nedávného summitu NATO, popsali, že myšlenka zastavit dodávky zřejmě skutečně nevzešla od Trumpa. Americký prezident se totiž netajil, že ho ruský diktátor Vladimir Putin rozladil a že mu Trump momentálně nechce dopřát žádné vítězství. Veřejně pak prezident například řekl, že s Putinem není spokojený, protože zabíjí mnoho lidí včetně svých vlastních vojáků.

„Putin nám servíruje spoustu keců, pokud chcete znát pravdu. Pořád se tváří velmi mile, ale nakonec to jsou jen plané řeči,“ podotkl Trump, který v minulosti přesvědčeně opakoval, že Putin chce mír.

Jeden náměstek to vymyslel, jiný posvětil

Trump po Hegsethovi skutečně chtěl hodnocení zásob v amerických armádních skladech, a to minulý měsíc – v době, kdy vrcholily boje mezi Izraelem a Íránem. Prezident si chtěl být jistý, že by američtí vojáci působící na základnách v regionu měli dost zbraní, pokud by se museli bránit. Ministrovi však neřekl, že v opačném případě má zastavit dodávky na Ukrajinu. Tím, kdo s nápadem přišel, byl podle zdrojů CNN náměstek pro politiku Elbridge Colby.

Ten je prý dlouhodobě skeptický k posílání velkého množství zbraní ukrajinské armádě. Na síti X například loni napsal, že „politika ‚Evropa na prvním místě‘ není to, co Amerika v této výjimečně nebezpečné době potřebuje“. „Musíme se soustředit na Čínu a Asii – samozřejmě,“ míní. Colby pak myšlenku předal dalšímu náměstkovi Steveu Feinbergovi, který ji posvětil, protože se už delší dobu obával, že obranný průmysl nedoplňuje americké zásoby dost rychle.

Hegseth pak dal celému plánu zelenou. Domníval se totiž, že zapadne do Trumpovy idey „Amerika první“. Bílý dům ministrovi vzkázal, že jeho rozhodnutí bude chvíli krýt, ale musí ho vysvětlit Kongresu. Ani tamní politici se totiž o zastavení dodávek nedozvěděli předem. Pentagon tak v posledních dnech vysvětluje kongresmanům, že toto všechno bylo nutné kvůli mizejícím zásobám, důkazy však nemá, tvrdí zdroje.