NATO vyšle signál pro členství Ukrajiny v NATO, uvedl Bílý dům. Až skončí válka

Premium I zmrzlina může být prudce pokrokářská – a krutě na to doplatit. Světoznámá značka Ben & Jerry’s chtěla ukázat svoji...

Erdogan souhlasil. Žádost Švédska o vstup do NATO pošle k ratifikaci

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan žádost Švédska o vstup do NATO pošle co nejdříve k ratifikaci do parlamentu. Po...