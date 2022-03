USA radí svým občanům: před cestou na Ukrajinu sepište závěť, plánujte pohřeb

Co doporučují USA: sepsat závěť a identifikovat příslušné oprávněné osoby a/nebo sepsat plnou moc;

projednat s příbuznými plán péče / péče o děti, domácí mazlíčky, majetek, věci, nelikvidní majetek (sbírky, umělecká díla atd.), přání k pohřbu atd.;

sdílet důležité dokumenty, přihlašovací údaje a kontakty s blízkými, aby mohli spravovat záležitosti dotyčného, pokud se nemůžete vrátit do Spojených států;

odevzdat vzorky DNA u svého lékaře, aby k nim měla rodina přístup;

vypracovat osobní bezpečnostní plán v koordinaci se zaměstnavatelem nebo hostitelskou organizací, konzultovat s odbornou bezpečnostní organizací;

vytvořit komunikační plán s rodinou, zaměstnavatelem nebo hostitelskou organizací, aby mohli sledovat bezpečnost a místo pobytu dotyčného. Tento plán by měl uvádět, koho bude daná osoba kontaktovat a jak budou informace předány;

zaregistrovat svou cestu v programu Smart Traveler Enrollment Program (STEP) ministerstva zahraničí (obdoba českého DROZDu), aby v případě nouzové situace dotyčný dostával upozornění a usnadnil určování své polohy.