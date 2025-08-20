Trump má pro migranty nové místo. Vyhoštěné přijmou v Ugandě a Hondurasu

O novince informovala stanice CBS News, která se odvolává na vnitřní dokumenty americké vlády. Jde o další z kroků Trumpovy administrativy v rámci snahy přimět více zemí, aby přijímaly deportované lidi, kteří nejsou jejich vlastními občany. Ochránci lidských práv postup vlády kritizují, migranti podle nich mohou skončit v zemích, kde jim hrozí nebezpečí.
Uganda v rámci dohody souhlasila s přijímáním deportovaných migrantů, kteří se nedopustili trestných činů. Do Hondurasu budou přesouváni přistěhovalci včetně rodin s dětmi po dobu dvou let a podle dokumentů by se jich v budoucnu mohla tato středoamerická země rozhodnout přijmout větší počet.
Od Trumpova nástupu do úřadu už nejméně desítka zemí souhlasila s přijímáním migrantů deportovaných z USA. Americké ministerstvo zahraničí minulý týden oznámilo, že podepsalo podobnou smlouvu s Paraguayí o sdílení „břemene potýkání se s nelegální imigrací“. Bílý dům se rovněž snaží získat dohody s řadou afrických zemí.
Rwanda na začátku měsíce uvedla, že od USA přijme na 250 migrantů. Trumpova vláda s podobnými návrhy oslovila rovněž Ekvádor nebo Španělsko, uvádí CBS News.
Nejvyšší soud Spojených států v červnu Trumpově administrativě povolil pokračovat v deportacích migrantů do zemí, odkud nepocházejí, aniž by jim umožnila vznést obavy z rizika, kterých by tam mohli čelit.
Odborníci na lidská práva z OSN a organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že přesuny do zemí, které nejsou místem původu migrantů, mohou být porušením mezinárodního práva.