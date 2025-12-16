Americké námořnictvo rozstřílelo tři lodě pašeráků, zemřelo osm lidí

Jde o další z řady smrtících úderů v rámci kampaně administrativy prezidenta Donalda Trumpa proti údajným pašerákům drog v oblasti Karibiku a Tichého oceánu, která si podle agentury AP od začátku září vyžádala při 25 akcích nejméně 95 životů.
„Zpravodajské služby potvrdily, že plavidla plula po známých trasách pro pašování drog ve východní části Tichého oceánu a byla zapojena do pašování drog,“ uvedla armáda na X. „Při těchto akcích bylo zabito celkem osm narkoteroristů - tři v prvním plavidle, dva ve druhém a tři ve třetím,“ dodala armáda a příspěvek, podobně jako v ostatních případech, doplnila videozáznamem úderů označeným jako „odtajněný“.
Spojené státy začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později Američané zaútočili i na plavidla v Tichém oceánu. Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.
Použití vojenské síly proti lodím podezřelým z pašování drog představuje výrazný odklon od způsobu, jakým k této problematice USA přistupovaly v minulosti, poznamenala agentura Reuters. Trumpova administrativa se snaží zákonnost těchto útoků obhajovat, zatímco někteří právní experti je označují za nezákonné mimosoudní popravy. Kontroverzními útoky se v poslední době zabývá i americký Kongres.