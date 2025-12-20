USA tvrdě útočí na Islámský stát v odvetě za zabití tří Američanů, řekl Trump

Spojené státy zahájily v Sýrii údery na pozice teroristické skupiny Islámský stát. Oznámil to v pátek americký prezident Donald Trump, podle něhož jde o tvrdou odvetu za útok z minulého týdne, při němž zahynuli tři Američané. Sýrie zároveň posílí vlastní operace proti IS, uvedlo podle agentury Reuters syrské ministerstvo zahraničí.

Americký prezident Donald Trump. | foto: Aaron SchwartzReuters

„Provádíme velmi tvrdé údery na bašty ISIS v Sýrii, krvavém regionu, který má mnoho problémů, ale který má zářnou budoucnost, pokud se podaří ISIS vymýtit,“ napsal Trump na své sociální síti s použitím jedné ze zkratek pro IS. Rozsah úderů ani počet případných obětí zatím není znám.

Útočník podezřelý ze sympatií k IS před týdnem střílel na americko-syrský vojenský konvoj v Palmýře, kvůli čemuž zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník. Další tři američtí a tři syrští vojáci při útoku utrpěli zranění. Spojenecké bezpečnostní složky střelce zabily.

K útoku došlo necelý měsíc poté, co Sýrie oznámila, že podepsala dohodu o politické spolupráci s koalicí vedenou USA proti IS. Prozatímní syrský prezident Ahmad Šara v téže době navštívil Bílý dům.

Před rokem padl v Sýrii režim

Koalice vedená USA, často za účasti syrských bezpečnostních sil, v posledních měsících provádí v Sýrii letecké údery i pozemní operace zaměřené na členy IS. Sýrie také během celostátní kampaně minulý měsíc zatkla přes 70 osob obviněných z napojení na tuto skupinu.

Spojené státy mají rozmístěné vojáky v severovýchodní Sýrii v rámci boje proti IS, který v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s asi deseti miliony obyvateli. I po územní porážce však má obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.

Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem.

