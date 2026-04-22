„Dlouho mě to bude mučit.“ Moderátor Carlson se omluvil za podporu Trumpa

  13:18
Americký konzervativní moderátor Tucker Carlson před americkým lidem nezvykle upřímně zpytoval svědomí a připustil, že i on trochu může za to, co nyní koná prezident Donald Trump. Někdejší hvězda televize Fox News Trumpa v minulosti podporovala ve volbách. Zřejmě definitivní rozkol vyvolala až současná válka USA s Íránem. „Chci se omluvit za to, že jsem lidi uvedl v omyl,“ řekl Carlson.
Vlivný moderátor stanice Fox News Tucker Carlson po boku amerického exprezidenta Donalda Trumpa (1. srpna 2022)

Konzervativní komentátor Tucker Carlson. (9. ledna 2026)
Dlouholetý zarytý trumpovec uznal, že částečně sehrál roli v tom, „co se právě teď děje“, čímž mínil americkou válku s Íránem. Ta na léta dopředu rozvrátila Blízký východ, zmrazila veledůležitý provoz v Hormuzském průlivu, vystřelila ceny ropy a zničila život tisícům lidí.

„Nestačí říct ‚No, změnil jsem názor‘ nebo ‚Toto je špatné, já končím‘. Myslím si, že je to okamžik, kdy se musíme vypořádat se svým vlastním svědomím. Víte, bude nás to ještě dlouho mučit. Mě určitě, a chci se omluvit za to, že jsem lidi uvedl v omyl. Nebyl to záměr,“ řekl Carlson v pondělní epizodě svého podcastu The Tucker Carlson Show.

Konzervativní moderátor, který se proslavil v televizi Fox News a celosvětově i rozhovorem s ruským diktátorem Vladimirem Putinem, byl také podle informací listu The New York Times (NYT) jedním z těch, kteří Trumpovi válku s Íránem rozmlouvali. Patří totiž k zastáncům přístupu, že by se Spojené státy neměly zapojovat do dalších válek v zámoří. S tímto programem také republikán Trump vyhrál své první prezidentské volby.

Za poslední rok tak za ním Carlson údajně několikrát přišel do Bílého domu a varoval ho, že konflikt potopí jeho prezidentství. „Vím, že ti to dělá starosti, ale všechno bude OK,“ odpověděl mu však Trump předtím, než výpad vůči blízkovýchodní zemi skutečně spustil. Na otázku, jak to může vědět, odpověděl: „Protože to tak je vždycky.“

Carlsona pak podle NYT obzvlášť šokovala Trumpova výhrůžka, že si Íránci prožijí peklo, pokud nepřestanou blokovat Hormuzský průliv. Prezident USA dokonce tehdy napsal, že „dnes večer zemře celá civilizace“. Co tím myslel, svět nakonec nezjistil, protože spolu obě země uzavřely dočasné příměří.

Carlson každopádně po tomto momentu vyzýval úředníky v Bílém domě, aby se Trumpovi postavili. Jeho chování také označil za „zlo“. Prezident si nicméně kritiku nenechal líbit a moderátorovi doporučil, aby zašel za „dobrým psychiatrem“. Podle prezidenta už to také „není on“ od chvíle, kdy v roce 2023 dostal vyhazov z Fox News.

„Tucker je člověk s nízkým IQ. Vždy snadný soupeř a velmi přeceňovaný,“ napsal šéf Bílého domu v pátek na své síti Truth Social. Obecně pak všechny, kteří oponovali jeho válečnému tažení, už Trump předtím označil za „blázny“.

Od odpůrce k fanouškovi

Ostatně i Carlsonův vztah k Trumpovi se v průběhu let měnil. Zatímco ještě v roce 1999 ho měl za „nejodpornějšího člověka na planetě“, před volbami v roce 2016 už přesvědčoval veřejnost, aby ho jako republikánského kandidáta brala vážně. Říkal o něm, že má „zvláštní charisma“, připomíná deník The Guardian.

V roce 2020, kdy Trump volby prohrál a prezidentem se stal demokrat Joe Biden, moderátor ochotně šířil lži o tom, že demokraté Trumpovi volby „ukradli“. Ve svých pořadech mimochodem opakoval i jiné dezinformace a konspirační teorie.

Během soudního procesu proti Fox News, který se zabýval právě tvrzeními o zmanipulovaných volbách, se provalilo, že v soukromí Carlson o Trumpovi mluví docela jinak. Jeho první mandát popsal jako „katastrofu“ a doslova napsal, že ho „šíleně nenávidí“. „Už toho víc nesnesu,“ dodal.

Později se zase oba usmířili, a když pak Trump předloni kandidoval znovu, Carlson ho znovu otevřeně podpořil. Prohlásil ho za „nejvtipnějšího člověka, jakého kdy potkal“ i za „skvělého člověka“, kterého „dobře zná“.

Nyní také třeba řekl, že Trump válku s Íránem nezačal z vlastního rozhodnutí, protože jej do ní natlačili jiní. „Udělal to proti své vůli,“ míní podcaster, který si ve své pondělní epizodě povídal se svým bratrem Buckleym. Ten pro Trumpa v minulosti psal projevy. „Ty, já a všichni ostatní, kdo jsme ho podporovali – ty jsi mu psal projevy, já jsem za něj vedl kampaň – chci říct, že v tomhle máme určitě prsty,“ podotkl, než se omluvil Američanům.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

