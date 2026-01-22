Trump chce svrhnout režim na Kubě do konce roku, na ostrově hledá spojence

Autor: ,
  9:56
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa hledá uvnitř kubánského vedení osoby, s nimiž bude možné dohodnout ukončení komunistického režimu na ostrově do konce letošního roku. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to napsal list The Wall Street Journal (WSJ).
Žena gestikuluje vedle klasického amerického auta ve Staré Havaně. (5. ledna...

Žena gestikuluje vedle klasického amerického auta ve Staré Havaně. (5. ledna 2026) | foto: Ramon EspinosaAP

Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického...
Zákazníci nakupují v pouličním stánku ve Staré Havaně. (5. ledna 2026)
Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel se účastní shromáždění v Havaně na znamení...
Výjevy ze Staré Havany. Trumpetista s portréty Fidela Castra (5. ledna 2026)
Washington se podle nich cítí povzbuzen tím, jak americké síly na začátku ledna sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. I tehdy Američanům pomohla osoba z Madurova nejbližšího okolí.

Pilířem kubánského hospodářství je už více než 20 let dotovaná ropa dodávaná spřízněným režimem ve Venezuele. Po Madurově svržení chtějí Spojené státy této závislosti využít a venezuelskou ropu pro Kubu zadržují. Podle ekonomů Kubě zásoby ropy mohou dojít v řádu týdnů, což by její hospodářství zcela ochromilo.

Trump se označil za prezidenta Venezuely. A Kubě poslal vzkaz s doutníkem v puse

Americký prezident 11. ledna na své síti Truth Social uvedl, že Kuba už žádnou ropu ani peníze z Venezuely dostávat nebude. Kubánskému vedení zároveň doporučil dohodnout se, a to „dříve, než bude příliš pozdě“.

Trump totiž odmítá usilovat o změny režimů způsobem, jakým je Spojené státy prováděly v minulosti. Místo toho se snaží využívat příležitostí, které se naskytnou, a uzavírat dohody. Zároveň nechce, aby pád režimu vyvolal nestabilitu či humanitární krizi.

Na Kubě jde do tuhého. Zbídačenému ostrovu hrozí po pádu Madura kolaps

Venezuelský model bude ale podle WSJ na Kubě obtížné zopakovat. Během své téměř 70leté historie nebyl komunistický režim v Havaně nikdy ochoten vyjednávat o změnách svého politického systému a zaváděl pouze drobné hospodářské změny.

Na ostrově také na rozdíl od Venezuely neexistuje silné opoziční hnutí. Režim odpor občanů úspěšně potlačuje. Rozsáhlé protesty na Kubě propukly pouze dvakrát, v letech 1994 a 2021. Vyvolala je špatná ekonomická situace v zemi.

