Trump podepsal nařízení k pořádání voleb, vyžaduje doklady o občanství

Trump v minulosti opakovaně prohlašoval, že výsledek voleb ovlivňují přistěhovalci bez občanství. Hovořil také o volebních podvodech. Žádné důkazy, kterými by svá tvrzení podpořil, ale nikdy nedoložil. Na vliv imigrantů poukazoval už v roce 2016, kdy ve volbách porazil demokratku Hillary Clintonovou.

Bílý dům k prezidentově výnosu uvedl, že cílem je obnovit důvěru Američanů ve volby a ochránit volební proces, dokument proto požaduje důkladnější prověření občanství voličů.

Registrace voličů doposud funguje tak, že zájemci potřebují řidičský průkaz, případně číselný kód, který je obdobou rodného čísla. Lidé sice nemusí prokázat, že jsou občany USA, ovšem jejich údaje se ověřují v úředních databázích a zájemci o hlasování při registraci přísahají, že občanství mají. Pokud by to nebyla pravda, hrozilo by jim i vězení nebo vyhoštění.

Trumpovo nařízení dále uvádí, že americká ministerstva spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti by měla zabránit tomu, aby se lidé bez amerického občanství podíleli na správě a řízení voleb. Prioritu podle něj bude mít prosazování zákonů, které zakazují cizím občanům přispívat na volební kampaně.

Část nařízení se věnuje i sčítání hlasovacích lístků. Výnos poznamenává, že federální zákon jasně určuje den voleb, proto je třeba podniknout právní kroky proti státům, které by sčítaly lístky doručené později.

Trump po úterním podpisu uvedl, že jeho vláda v příštích týdnech podnikne další kroky, které podle něj ochrání a posílí organizaci a správu voleb.