Místo financí má obchod. Trump vybral za ministra miliardáře z Wall Streetu

Šér makléřské a investiční společnosti Cantor Fitzgerald Howard Lutnick na předvolebním shromáždění v Madison Square Garden v New Yorku. (27. října 2024) | foto: ČTK

„Howard je více než třicet let dynamickou silou na Wall Street,“ uvedl Trump v oznámení o nominaci Lutnicka.

„Povede naši celní a obchodní agendu, s dodatečnou přímou zodpovědností za úřad obchodního zmocněnce Spojených států,“ sdělil k nové roli 63letého podnikatele.

Americký tisk Lutnicka popisuje jako zastánce zvyšování cel, což je hlavní prvek Trumpovy obchodní politiky.

Exprezident a vítěz letošních voleb během svého prvního mandátu zavedl cla mimo jiné na čínské zboží, která částečně zůstala v platnosti i po jeho odchodu z Bílého domu.

V letošní kampani hovořil o dramatickém rozšiřování obchodních poplatků včetně zavedení nejméně desetiprocentního univerzálního cla.

„Cla jsou skvělý nástroj, který má prezident k dispozici,“ řekl v září Lutnick, přestože ekonomové se k takovým plánům staví spíše skepticky.

Jako ministr obchodu by podle agentury AP hrál klíčovou roli v případné snaze navyšovat a vymáhat cla.

Lutnick byl v posledních týdnech jedním z lídrů Trumpova týmu připravujícího novou administrativu poté, co v kampani podle informací deníku The New York Times (NYT) daroval nebo vysbíral více než 75 milionů dolarů pro různé skupiny podporující Trumpovu kandidaturu.

Řada amerických médii uvádí, že usiloval o nominaci do čela ministerstva financí, kterou zvolený prezident ale zatím neoznámil.

Jmenování ministra obchodu stejně jako obsazování dalších vládních postů podléhá souhlasu amerického Senátu, kde budou mít po Novém roce Trumpovi republikáni většinu.